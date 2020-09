Dominic Thiem warnt vor Marin Cilic: "Es ist richtig tough"

In der 1. Runde der French Open bekommt es Österreichs Tennis-Aushängeschild Dominic Thiem mit einem wahren Routinier zu tun - Marin Cilic. Der Kroate rangiert im ATP-Ranking auf Platz 39. "Es ist richtig tough", betonte Dominic Thiem.

"Es hätte fast nicht schlechter kommen können", erkärte der 27-jährige Thiem und fügte hinzu: "Es gibt fast keinen unangenehmeren Gegner. Er ist ein Champion, hat alles gewonnen und glaubt in jedem Spiel an den Sieg." Geplant ist das Match für kommenden Sonntag.

Bei den US Open, wo Thiem sich schließlich die Krone aufestzte, trafen die beiden bereits aufeinander. "Ich bin nur knapp an einem fünften Satz vorbeigeschrammt", kommentierte der Niederösterreicher seinen damaligen 6:2,6:2,3:6,6:2-Erfolg.

Trifft Dominic Thiem auf Rafael Nadal im Halbfinale?

In einem möglichen Semifinale könnte es Thiem mit Tennis-Legende Rafael Nadal zu tun bekommen. "Es war von vorneherein klar, dass ich entweder Djokovic oder Nadal im Semi schlagen muss. Jetzt ist Nadal in meiner Hälfte - oder ich bin in seiner, besser gesagt",erklärte Thiem. Allzu weit in die Zukunft schauen will er dennoch nicht: "Der Weg dahin ist ohnehin ein weiter."