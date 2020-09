Dominic Thiem - Sumit Nagal: Die US Open im Free-TV, Livestream und Liveticker sehen

Nach dem Triumph über Jaume Munar wartet auf Dominic Thiem mit Sumit Nagal um voraussichtlich 19:30 Uhr die nächste Hürde bei den US Open. SPOX erklärt euch, wo ihr das Duell am heutigen Donnerstag im TV, Livestream und Liveticker seht.

Während Thiem nach 2:0-Satzführung durch vorzeitige Aufgabe von Munar gewann, hatte Nagal zuvor mit einem Viersatz-Erfolg über den US-Amerikaner Bradley Klahn für den ersten US-Open-Einzelsieg eines Inders seit sieben Jahren gesorgt. Vor Jahresfrist hat der aktuelle 124. im ATP-Ranking immerhin auch Roger Federer in Flushing Meadows einen Satz abgenommen. "Ich habe nichts zu verlieren", sagte der 23-Jährige in seiner Vorschau auf die erste Begegnung mit Thiem. "Es wird ein tolles Match, aber sicher bin ich nicht der Favorit", erkannte Nagal.

Sollte sich Thiem durchsetzen, dann wird es auch für die Organisatoren des Generali Open in Kitzbühel spannend. Freilich wünscht auch von dort niemand Österreichs Tennis-Star das Aus. Sollte Thiem aber dann am Samstag in Runde drei ausscheiden, dann kommt er noch zur Titelverteidigung nach Kitzbühel. Thiem würde in Runde drei übrigens entweder auf Ex-US-Open-Sieger Marin Cilic (CRO-31) oder den Slowaken Norbert Gombos treffen. Cilic wäre am Dienstag zum Auftakt fast an Dennis Kudla (USA) gescheitert, drehte aber das Match noch zum 6:7(3),3:6,7:5,7:5,6:3-Sieg.

Ein Einzug Thiems ins Achtelfinale wäre aber gleichzeitig das Aus für die Gamsstadt, wo das Turnier dieses Jahr wegen der Coronakrise ausnahmsweise in der zweiten US-Open-Woche ausgetragen wird. Die Auslosung für das Kitzbüheler Turnier, das erst am kommenden Dienstag beginnt, ist diesmal erst am Montag.

Dominic Thiem - Sumit Nagal: TV-Übertragung und Livestream

Die US Open gibt es in Österreich auf Servus TV - so auch das Spiel zwischen Dominic Thiem und Sumit Nagal. Es werden auch alle andere Partien mit Thiem-Beteiligung live im TV und im Live-Stream auf servustv.com übertragen.

Zudem gibt es die US Open auch bei DAZN. Der erste Monat ist kostenlos, dann steigt man mit einem Abo von jährlich 119,99 Euro oder 11,99 Euro im Monat ein.

Thiem gegen Nagal ist für Donnerstag gegen 19:30 Uhr angesetzt.

Thiem vs. Nagal im Liveticker

Mit dem umfassenden SPOX-Liveticker bleibt ihr auch ohne Fernsehgerät immer auf dem Laufenden.

Auftakt bei den US Open ist Thiem gelungen

Dominic Thiem ist froh, dass ihm nach dem verpatzten Masters-1000-Auftritt in Flushing Meadows in der Vorwoche der Turnaround gelungen ist. Zudem hatte der Weltranglisten-Dritte, der wegen der Absage von Rafael Nadal bei den US Open als Nummer zwei gesetzt ist, 2019 angeschlagen schon in Runde eins verloren. Gegen Sumit Nagal am Donnerstag will er nun zum sechsten Mal in die dritte Runde.

"Nachdem es letztes Jahr nicht geklappt hat, bin ich froh, dass ich wieder zu meinem Geburtstag spiele wie die Jahre davor. Ich hoffe, dass ich mir selber ein kleines Geburtstagsgeschenk mache", meinte Thiem mit etwas Abstand nach seinem Erstrundensieg gegen Jaume Munar. Der Spanier hatte beim Stand von 7:6(6),6:3 für Thiem nach zwei Sätzen aufgegeben.

