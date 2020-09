Dominic Thiem - Jack Sock: Die French Open heute im Free-TV, Livestream und Liveticker sehen

Der US-Open-Champion Dominic Thiem gab sich trotz schwieriger Auslosung gegen Marin Cilic keine Blöße. Gegen US-Qualifikant Jack Sock, der aktuell nur auf Platz 310 rangiert, ist Thiem am Mittwoch in der zweiten French-Open-Runde haushoher Favorit. Wie ihr die Partie im Free-TV, Liveticker und Livestream verfolgen könnt, zeigen wir euch hier.

Doch der zweifache Roland-Garros-Finalist ist zu erfahren, um einen Jack Sock zu unterschätzen. Schon gar nicht, weil der 28-Jährige, der in seiner Karriere immerhin auch schon über zehn Millionen Dollar Preisgeld gewonnen hat, im Ranking abgesackt ist. "Im Leben hat er keinen Absturz gehabt, er hat sich verlobt, nur im Tennis", sagte Thiem lächelnd.

"Er hat 2017 ein unglaubliches Jahr gehabt, hat da in Paris-Bercy das Masters gewonnen und sich dadurch in allerletzter Sekunde für London qualifiziert und dort unfassbar gespielt", erinnerte sich der Lichtenwörther. Dann habe Sock den Anfang 2018 verbaut und sei dann nie mehr zurückgekommen.

Doch nun hat sich Sock durch die Qualifikation gekämpft und den Aufschlag-Riesen Reilly Opelka in drei Sätzen geschlagen.

"Egal, was für einen Absturz jetzt wer gemacht hat: wenn einer schon einmal Nummer 8 der Welt war, dann ist das einfach ein richtig guter Tennisspieler und so werde ich von Anfang an in die Partie gehen", lässt sich Thiem nicht ins Bockshorn jagen.

Dominic Thiem - Jack Sock: Livestream und TV-Übertragung

Thiem steigt am Mittwoch wieder in die French Open ein und wird als zweites Match nach 11.00 Uhr stattfinden. Wie auch in den vergangenen Jahren hat sich Eurosport die Übertragungsrechte an den French Open gesichert. Daher gibt es eine andere Option: Dank einer Kooperation mit Eurosport habt Ihr auch auf DAZN Zugriff auf die Übertragungen des Sportsenders. Im Eurosport-Channel könnt Ihr somit live bei den French Open dabei sein, ebenso auf Eurosport 2.

Neben der klassischen TV-Übertragung gibt es auch einen Eurosport-Livestream. Dieser ist über den Eurosport Player abrufbar, kostet pro Monat allerdings 6,99 Euro.

Zudem ist auch der ORF live bei den French Open dabei - somit könnt ihr Thiems Duell mit Sock im Free-TV verfolgen. Freilich bietet der ORF auch einen kostenlosen Livestream an. Bitte hier entlang.

Thiem gegen Sock im Liveticker

Freilich bieten wir euch auch einen Liveticker zur Partie an. Bitte hier entlang.

Dominic Thiem spielt langärmlig

Durchaus möglich, dass man Thiem wieder in langen Ärmeln wird beobachten können. "Ich liebe es, langärmelig zu spielen, ich trainiere sehr oft langärmelig. Wäre ich ein Fußballer, würde ich nur langärmelig spielen. Von dem her taugt es mir, dass ich jetzt auch einmal bei einem Grand Slam langärmelig auflaufe", meinte Thiem, der mit einem gewissen Amüsement auch die verschiedenen Outfits der Konkurrenz wegen der Kälte beobachtet hat. "Ein paar Mädels haben diese langen Trenchcoats an, also ist mehr Style drinnen als normal."

