Dominic Thiem - Alex de Minaur: Das Viertelfinale der US Open im Free-TV, Livestream und Liveticker sehen

In der heutigen Nacht auf Donnerstag steigt das Viertelfinale der US Open im Herreneinzel zwischen Dominic Thiem und Alex de Minaur. SPOX zeigt, wo das Duell im Free-TV, Livestream und Liveticker zu sehen ist.

Gegen den 21-jährigen Alex de Minaur hat Thiem bisher zwei Partien gespielt und beide gewonnen. Doch diese seien vor dem wirklichen Durchbruch des Mannes aus "down under" passiert. "Er hat sich besonders in den vergangenen eineinhalb Jahren massiv verbessert." Thiem kennt die Stärke de Minaurs: "Er ist einer der schnellsten Spieler der Tour und er ist nicht nur schnell, sondern er bewegt sich auch sehr genau." Zudem sei de Minaur "richtig reaktionsschnell beim Return".

Die gefundene, gute Mischung aus Defensive und Offensive, sei sehr wichtig. "Wenn man zu früh Druck macht, zu früh vorgeht, bestraft er das sofort. Andererseits kann er auch, wenn ich jetzt zu defensiv werde, wenn ich nicht genug mache, sehr druckvoll spielen." Thiem freut sich auf das Match, das möglicherweise nun in der Night Session ausgetragen wird. "Es ist ein Grand-Slam-Viertel, das ist immer was Besonderes und wird sicher ein klasses Match am Mittwoch."

US Open Viertelfinale: Thiem vs. De Minaur im Free-TV und Livestream

Der Privatsender ServusTV sicherte sich die Übertragungsrechte zu allen Spielen von Dominic Thiem bei den US Open. Die Partie soll in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag über die Bühne gehen. Um 01.00 Uhr beginnt das Damen-Viertelfinale, im Anschluss soll Dominic Thiem starten, zurzeit wird der Spielbeginn auf 02.30 Uhr geschätzt. Auf servustv.com läuft außerdem ein Livestream.

Thiem - De Minaur im Liveticker

Als Streaming-Ersatz oder zusätzlich - je nach Belieben - liefern wir zudem einen umfassenden LIVETICKER.

US Open: Alle Viertelfinali im Überblick

Alle Spiele finden im Arthur Ashe Stadium, der größten Tennisanlage der Welt, statt, aufgeteilt in eine Day Session und eine Night Session.

Zeit Spieler A Spieler B 18 Uhr T. Pironkova S. Williams (3) im Anschluss A. Rublev (10) D. Medvedev (3) 01 Uhr V. Azarenka E. Mertens (16) im Anschluss A. de Minaur D. Thiem (2)

