Wann spielt Dominic Thiem bei den US Open? TV-Übertragung, Termin, Datum, Gegner

Die US Open 2020 starten am heutigen Montag, den 31. August. Österreichs größte Hoffnung Dominic Thiem hat aber noch einen weiteren Tag Zeit, bevor es gegen den Spanier Jaume Munar geht. SPOX verrät euch, wann genau Thiem ins Turnier startet.

US Open: Start, Termine und Austragungsort

Die US Open starten am Montag, den 31. August, mit der ersten Runde bei den Einzeln der Herren und Damen. In genau zwei Wochen, am 13. September, sollen der Sieger und die Siegerin des zweiten Grand-Slam-Turniers dieses Jahres feststehen.

Die US Open geben traditionell den Abschluss des Tennisjahres als viertes und damit letztes Major-Turnier, sind aber aufgrund der Coronapandemie und dem dadurch veränderten Terminkalender vor die French Open im September gerückt. Die Wimbledon Championships sind in diesem Jahr komplett ausgefallen.

Die 140. US Open finden auf den Hartplätzen im USTA Billie Jean King National Tennis Center im Flushing-Meadows-Park in New York City statt. Das Turnier findet jedoch komplett ohne Zuschauer statt.

US Open: Wann startet Dominic Thiem?

Thiem hat hat sich für die US Open bereit gemeldet und geht regulär an den Start. Zwar verlief die Generalprobe beim ATP Masters vorherige Woche alles andere als positiv, doch der 26-Jährige ist für seinen Gegner Jaume Munar bereit.

Am Dienstag den 01.September geht es für den als Nummer zwei gesetzten Österreicher los. Genauer gesagt startet er um 18.30 Uhr in einen erneuten Anlauf auf einen Major-Titel.

Thiem bei den US Open live im Free-TV und Livestream sehen

Die TV-Rechte für die US Open hält in Österreich Servus TV. ServusTV ist exklusiver österreichischer TV-Partner und wird die Top-Spiele des Turniers sowie alle Spiele mit Dominic Thiem live im TV und im Live-Stream auf servustv.com übertragen.

Dominic Thiem vs. Jaume Munar im Liveticker

Wer nicht live mit dabei sein kann, der ist beim SPOX-Liveticker genau richtig. Hier geht's lang!

US Open 2020: Wer hat abgesagt?

Zu den Spielern und Spielerinnen, die aufgrund verschiedener Bedenken rund um die Coronapandemie ihre Teilnahme an den US Open 2020 abgesagt haben, gehören auch die Titelverteidiger Rafael Nadal (Herreneinzel) und Bianca Andreescu (Dameneinzel). Bei den Herren fehlt mit Nick Kyrgios ein weiterer prominenter Spieler, bei den Damen haben die Weltranglistenführende Ashleigh Barty und mit Simona Halep, Elina Switolina, Kiki Bertens und Belinda Bencic weitere Top-Ten-Spielerinnen abgesagt.

Erst gestern wurde der Franzose Benoit Paire positiv auf das Coronavirus getestet und musste sich dementsprechend vom Turnier zurückziehen.

Roger Federer ist ebenfalls nicht am Start. Beim Schweizer ist jedoch eine Verletzung der Grund für den Verzicht.

US Open: Die Top Ten der Setzliste im Herreneinzel

Neben Alexander Zverev (5) geht mit Jan-Lennard Struff (28) ein weiterer gesetzter Deutscher an den Start der US Open 2020.