Dominic Thiem - Filip Krajinovic: ATP Masters in New York im TV und Livestream sehen

Der Auftaktgegner des Weltranglistendritten Dominic Thiem beim mit 4,674 Mio. Dollar dotierten Masters-1000-Event, das von Cincinnati (Ohio) nach New York verlegt wurde, heißt Filip Krajinovic. SPOX zeigt euch, wie ihr das Duell im TV und Livestream verfolgen könnt.

Der 28-jährige serbische Tennisprofi setzte sich am Samstag in der ersten Runde gegen den italienischen Qualifikanten Salvatore Caruso mit 7:5,6:4 durch. Das Duell mit Thiem steigt voraussichtlich in der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 01.00 Uhr.

Gegen Krajinovic gewann Thiem vor sieben Jahren bei einem Challenger in Casablanca, er steht derzeit auf Platz 32 im ATP-Einzelranking.

In der ersten Runde des Doppelbewerbs gab es einen Sieg für Oliver Marach und seinen südafrikanischen Partner Raven Klaasen, sie setzten sich gegen die deutsche Paarung Tim Pütz/Alexander Zverev 7:6 (6),3:6,10:6 durch.

Thiem vs. Krajinovic: TV-Übertragung & Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky hält die Übertragungsrechte der ATP Masters 1000 und steigt bereits ab 11.00 Uhr in die Übertragung ein. Kommentiert wird das Event von Marcel Meinert, Paul Häuser, Markus Gaupp und Stefan Hempel.

Auf Sky Sport Austria 1HD könnt ihr das Duell zwischen Thiem und Krajinovic live sehen, welches als eines der letzten des Tages angesetzt ist und somit nicht vor 01.00 Uhr nachts starten wird.

Ebenso kann man die Partie auf TennisTV sehen, der offizielle Dienst der ATP benötigt allerdings ein kostenpflichtiges Abo.

