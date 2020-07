Dominic Thiem - Matteo Berrettini heute live: Tennis-Finale der ACES Berlin im TV & Livestream sehen

Dominic Thiem hat drei Tage nach dem Finale beim Kitzbüheler "Thiem's 7" auch jenes auf Rasen in Berlin erreicht. Endspielgegner am Mittwoch (12:00 Uhr) ist Matteo Berrettini. SPOX zeigt, wo man das Match im TV, Livestream & Liveticker zu sehen bekommt.

Der zuletzt beim "Ultimate Tennis Showdown" (UTS9 in Biot bei Nizza) von Thiem besiegte Berrettini hat sich nach der Corona-Pause ebenfalls als Vielspieler präsentiert.

Berrettini hatte ebenfalls in Kitzbühel gespielt, war dort ins Halbfinale gekommen. Vor der Berlin-Anreise spielte er auch noch beim UTS-Turnier in Biot.

Das bisher letzte Duell mit Thiem hat der Italiener bei den ATP Finals 2019 in zwei Sätzen gewonnen, gesamt steht es bei Thiem-Berrettini 2:2. "Er fühlt sich auf Gras pudelwohl, ich würde ihn schon favorisieren. Aber vielleicht kann ich den Sieg stehlen von ihm."

Aufgrund der Wettervorhersage wurde Thiem gegen Berrettini von ursprünglich 16.00 Uhr auf 12.00 Uhr vorverlegt. Im Anschluss daran findet das Damen-Endspiel zwischen der Ukrainerin Elina Switolina und der Tschechin Petra Kvitova statt. Ab 16.00 Uhr sind die Spiele der Damen und Herren um die Plätze drei angesetzt.

Dominic Thiem gegen Matteo Berrettini im TV & Livestream

Die Partie kann über mehrere Anbieter empfangen werden. Bei DAZN kann man die Partie ab 12:00 Uhr Uhr via Livestream oder im TV (per App) verfolgen, Kooperationssender EUROSPORT übertragt die Partie ebenso auf Eurosport1. Zudem wird das Spiel im Livestream von ServusTV gezeigt.

Thiem vs. Berrettini: Die bisherigen Duelle

Jahr Name Runde Belag Gewinner Verlierer Endstand 2019 ATP World Tour Finals 10 Hartplatz Matteo Berrettini Dominic Thiem 7-6(3) 6-3 2019 Vienna SF Hartplatz Dominic Thiem Matteo Berrettini 3-6 7-5 6-3 2019 Shanghai Masters QF Hartplatz Matteo Berrettini Dominic Thiem 7-6(8) 6-4 2018 FO - RG R32 Sand Dominic Thiem Matteo Berrettini 6-3 6-7(5) 6-3 6-2

Thiem zu US Open: "Steht auf sehr wackeligen Beinen"

Richtig ernst soll es freilich Mitte August auf der ATP-Tour werden, doch noch steht hinter den US Open ein großes Fragezeichen. Auch wenn so mancher Spieler sich aktuell gegen ein Antreten entscheiden würde, meint Thiem: "Ich glaube, dass die Entscheidung nicht in unserer Hand liegt, sondern beim amerikanischen Tennisverband, natürlich auch bei der amerikanischen Regierung, dem New Yorker Bürgermeister. Das Ganze steht auf sehr wackeligen Beinen und alles andere als sicher."

Allerdings glaubt der 26-jährige Niederösterreicher, dass es bei grünem Licht zur Austragung auch sicher sei, dorthinzureisen. "Wir werden in einer Riesenbubble (Blase, Anm.) sein, wie man es auch bei der Formel 1 in Spielberg gesehen hat. Wir werden keinen Kontakt zur Außenwelt haben." Eine Entscheidung erwartet er in den nächsten Tagen oder Wochen.