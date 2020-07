Dominic Thiem - Jannik Sinner heute live: Tennis-Halbfinale der ACES Berlin im TV & Livestream sehen

Diesen Dienstag startet die erste Partie der Halbfinal-Serie des "bett1 ACES"-Turniers mit dem Duell zwischen Dominic Thiem und Jannik Sinner. SPOX zeigt, wo man das Match im TV, Livestream & Liveticker zu sehen bekommt.

Das erhoffte Kräftemessen mit dem Altstar bleibt Dominic Thiem bei seiner Rückkehr auf Rasen verwehrt. Österreichs Tennis-Star trifft beim "bett1Aces"-Einladungsturnier in Berlin am Dienstag auf den 18-jährigen Südtiroler Jannik Sinner, der sich am Montag gegen den kurzfristig aus der Tennispension zurückgekehrten Tommy Haas (42) knapp aber doch mit 6:4,3:6,10:8 durchsetzte.

Thiem ist im Sechs-Mann-Feld topgesetzt und steigt im heute Halbfinale ein. Das andere bestreiten Matteo Berrettini (ITA) und Roberto Bautista Agut (ESP).

Dominic Thiem gegen Jannik Sinner im TV & Livestream

Die Partie kann über mehrere Anbieter empfangen werden. Bei DAZN kann man die Partie ab 12 Uhr via Livestream oder im TV (per App) verfolgen, Korporationssender EUROSPORT übertragt die Partie ebenso auf Eurosport1. Zudem wird das Spiel im Livestream von ServusTV ab 12 Uhr gezeigt.

