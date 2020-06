Dominic Thiem - Dennis Novak: Austrian Pro Series heute live im TV & Livestream sehen

Am heutigen Montag geht der nächste Spieltag der Generali Austria Pro Series über die Bühne. Dominic Thiem trifft dabei auf Sebastian Ofner. SPOX zeigt, wo man die Partien im Livestream verfolgen kann.

Dominic Thiem hat am Sonntag in der Südstadt in seinem sechsten Match bei den "Generali Austrian Pro Series" seinen sechsten Sieg gefeiert.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Gegen Lenny Hampel gewann der Dritte der Tennis-Weltrangliste in der zweiten Gruppenphase 6:3,6:0. Thiem wie Hampel kommen eine Runde weiter. Für Thiem geht es nun am heutigen Montag gegen Sebastian Ofner weiter.

Generali Austria Pro Series: Spielplan vom Montag

Dominic Thiem ist am Montag wieder im Einsatz.

Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis 09:30 Uhr Jurij Rodionov Max Neuchrist -:- 12:00 Uhr Dominic Thiem Sebastian Ofner -:- 14:00 Uhr Alexander Erler Lenny Hampel -:- 16:00 Uhr David Pichler Lukas Neumayer -:-

TV-Übertragung & Livestream: Wo kann ich die Austrian Pro Series live sehen?

Sämtliche Matches der Generali Austrian Pro Series werden im Livestream auf der Homepage von tennisnet.com gezeigt.

Spiele von Dominic Thiem werden hingegen auf Servus TV im linearen Fernsehen sowie im Livestream übertragen - so auch am Montag das Duell mit Dennis Novak.

Zur Livestream-Übertragung des Duells zwischen Thiem und Novak bitte hier entlang.

© GEPA

Hampel bewies gegen Thiem am Sonntag Talent

Außenseiter Hampel bewies bei gutem Wetter sein Talent, bis zum 4:3 für Thiem ging es mit dem Aufschlag. Aber schon seinen ersten Breakball nutzte der 26-jährige Favorit, ab da machte sein Gegner kein Game mehr.

Dennoch gab es Verbesserungspotenzial im Spiel Thiems, so war etwa seine Aufschlagquote nicht besonders. Für den letzten freien Platz beim Einladungsturnier "Thiem's 7" vom 7. bis 11. Juli in Kitzbühel soll sich Thiem übrigens laut ServusTV um niemand Geringeren als den Weltranglisten-Zweiten Rafael Nadal (ESP) bemühen.

In der Südstadt sollte Novak als Nummer zwei Österreichs zum Auftakt von Gruppenphase drei mit insgesamt acht der angetretenen 16 Spieler doch ein härterer Prüfstein als Hampel werden, auch wenn Novak am Samstag gegen David Pichler verloren hatte. Pichler, Lukas Neumayer und Sebastian Ofner sind die übrigen Sieger der zweiten Gruppenphase. In der zweiten Juni-Woche startet mit zwei Gruppen auch das Damen-Turnier.