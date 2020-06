Dominic Thiem - David Pichler heute live: Das Finale der Austrian Pro Series im TV & Livestream

Das Finalspiel der Austrian Pro Series steht am heutigen Freitag auf dem Programm. Turnier-Favorit Dominic Thiem erwartet Überraschungsfinalist David Pichler ab 12.00 Uhr zum Showdown. SPOX erklärt Euch, wo es die Partie im TV & Livestream zu sehen gibt.

Nach seinem Sieg bei der umstrittenen Adria Tour 2020 hat Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem seinen nächsten Titel im Visier. Diesmal fightet er bei den heimischen Pro Series um die Krone. Thiem bezwang Dennis Novak im letzten Gruppenspiel und zog damit ins Finale ein.

Dort wartet mit David Pichler, der Staatsmeister aus dem Burgenland, auf den Weltranglistendritten. Zu diesem Duell kam es schon einmal, damals noch in der Gruppenphase des Turniers. Thiem fertigte den 24-Jährigen mit 6:0,6:0 ab.

Eine neuerliche Höchststrafe will Pichler mit allen Mitteln verhindern. Seine derzeitige Form spricht jedenfalls für ein spannendes Endspiel. In Gruppe B der Final 8 setzte er sich gegen Jürgen Melzer sowie Sebastian Ofner, aufgrund des besseren Satzverhältnisses, durch.

TV-Übertragung & Livestream: Wo kann ich die Austrian Pro Series live sehen?

Sämtliche Matches der Austrian Pro Series werden grundsätzlich im Livestream auf der Homepage von tennisnet.com gezeigt.

Im linearen Fernsehen überträgt Servus TV das Finale des Bewerbs. Parallel dazu gibt es auch einen Livestream auf der Homepage des Senders. Die Partie ist für 12:00 Uhr angesetzt.

Zur Livestream-Übertragung der Partie zwischen Thiem und Pichler geht es hier entlang.

Modus bei der Austrian Pro Series

An der Austrian Pro Series nahmen 16 Spieler teil. Nach mehreren Gruppenphasen wurden die acht besten Teilnehmer in zwei Gruppen aufgeteilt.

Geplant war ein Turnierbaum wie bei den ATP-Finals - mit zwei Semifinals. Infolge einer Änderung des Formates treffen jetzt allerdings die zwei Gruppensieger aufeinander - das sind in diesem Fall Dominic Thiem und David Pichler.

Nach Adria-Tour: Thiem drei Mal negativ auf COVID-19 getestet

Ein Skandal erschütterte vor wenigen Tagen die Tennis-Welt. Die von Novak Djokovic mitorganisierte Adria Tour - an der auch Dominic Thiem teilnahm - musste am zweiten Wochenende in Zadar/Kroatien abgebrochen werden. Grund: Mehrere Top-Spieler wurden im Laufe der Woche positiv auf das Coronavirus getestet, darunter auch Djokovic selbst und der Bulgare Grigor Dimitrow. Vor seiner Rückkehr zu den Austrian Pro Series unterlief sich Thiem drei Tests innerhalb von acht Tagen - allesamt fielen negativ aus.

