Dominic Thiem am heutigen Sonntag live: Adria Tour im TV und Livestream sehen

Am heutigen Sonntag tritt Dominic Thiem erneut bei der Adria Tour in Serbien an. Der Österreicher trifft vorausichtlich um 17:00 Uhr auf den Bulgaren Grigor Dimitrow. SPOX erklärt, wo das Match im TV und Livestream zu sehen ist.

Thiems nächster Gegner Dimitrow hat Sieg und Niederlage zu Buche stehen. Gegen Lajovic gewann er 4:3(2),3:4(5),4:1, gegen den für den verletzten Damir Dzumhur eingesprungenen Ersatzspieler Nikola Milojevic (SRB) unterlag er überraschend 1:4,3:4(4).

In Gruppe A gewann der Weltranglisten-Erste und Gastgeber Novak Djokovic sein erstes Match gegen Landsmann Viktor Troicki 4:1,4:1. Einen Erfolg gab es auch für den Deutschen Alexander Zverev, der sich mit 0:4,4:3(5),4:3(2) gegen den Serben Filip Krajinovic durchsetzte.

Das Finale ist für Sonntag 20.00 Uhr angesetzt, es könnte Thiem gegen Djokovic lauten.

Adria Tour: Sonntags-Spielplan von Dominic Thiem

Thiem startete am Samstag gegen Dzumhur Lajovic und trifft am Sonntag auf Dimitrov

Tag Uhrzeit Gegner Entstand Samstag Nicht vor 15:45 Uhr Damir Dzumhur (BIH) Thiem siegt via Aufgabe Samstag Nicht vor 20:00 Uhr Dusan Lajovic (SRB) Thiem siegt 1:4,4:1,4:3(6) Sonntag Nicht vor 17:00 Uhr Grigor Dmitrov (BUL) -:-

Dominic Thiem heute live im TV und Livestream sehen

Am 13./14. Juni sowie 20./21. Juni steht die Adria Tour auf dem Programm. Die Rechte an dieser hat sich Eurosport gesichert. Alle Spiele des heutigen Tages seht Ihr ab 14:00 Uhr im DAZN Eurosport-Player. Eine TV-Übertragung gibt es auf Eurosport 2.

Die gesamte Adria Tour und viele weitere Sport-Events genießt Ihr bei DAZN schon ab 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro im Jahr - einen kostenlosen Probemonat gibt es auch.

Thiem und Djokovic kickten gemeinsam vor Start der Adria Tour

Vor dem Beginn der Adria Tour kickten Tennis-Spieler gegen ein "Art Team", bestehend aus Schauspielern und Künstlern. Thiem, Djokovic und Co. feierten einen 3:2-Erfolg.

Unterstützung bekamen die Tennis-Profis dabei auch von FK-Partizan-Trainer Savo Milosevic. Tage zuvor bestritt dieser mit seiner Mannschaft das Cup-Halbfinale gegen Erzrivale Roter Stern Belgrad - vor 16.000 Fans im Stadion.