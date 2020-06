ATP- & WTA-Tour feiern Comeback: Kitzbühel gleichzeitig mit US Open

Die Herren-Tennis-Tour (ATP) nimmt ihren Spielbetrieb nach der Coronavirus-Pandemie am 14. August mit dem Turnier in Washington wieder auf. Schon am 3. August will die WTA-Tour in Palermo den Spielbetrieb wieder aufnehmen.

Nach Washington folgen das Masters-1000-Turnier von Cincinnati und die US Open, die beide in New York gespielt werden.

Vor den erst am 27. September beginnenden French Open in Paris findet mit den Turnieren in Kitzbühel (ab 8. September), Madrid (13. September) und Rom (20. September) auch eine kurze Sandplatz-Saison in Europa statt.

Damit findet das Sandplatz-Event in Tirol, das im Vorjahr Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem gewonnen hatte, in der zweiten Woche des Grand-Slam-Turniers in New York statt. "Ein weiteres Update des Kalenders, wie es nach Roland Garros weitergeht, wird für Mitte Juli erwartet", sagte ATP-Europachef David Massey.

Im WTA-Turnierkalender fehlt das traditionsreiche österreichische Event in Linz, das Mitte Oktober geplant war.

Die Australian Open in Melbourne sind bislang das einzige der vier Grand-Slam-Turniere, das in diesem Jahr stattgefunden hat. Die Organisatoren des Rasenklassikers in Wimbledon ihre Veranstaltung ab.