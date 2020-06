Tennis Austrian Pro Series heute live: Spielplan, TV-Übertragung, Livestream

Nach einem regenbedingten Ruhetag geht es am Montag bei der Austrian Pro Series mit den Gruppenspielen weiter. Unter anderem sind Dennis Novak und Sebastian Ofner im Einsatz. SPOX erklärt, wo die Matches im TV oder Livestream zu sehen sind.

Das Duell der ungeschlagenen Gruppensieger Dominic Thiem und Jürgen Melzer bei der "Generali Austrian Pro Series" in der Südstadt ist verschoben worden. Wegen schlechter Wetterprognosen für Sonntag geht das Spiel nun am Dienstag in Szene.

Generali Austrian Pro Series: Spielplan vom Montag

Mit Philipp Oswald bestreitet heute die Nummer 40 im ATP-Doppel-Ranking seine zweite Partie. Dennis Novak muss gegen Top-Youngster Lukas Neumayer im Match des Tages antreten, danach sind auch Sebastian Ofner und Jurij Rodionov - zwei Davis-Cup-Spieler - im Einsatz.

Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis 10.00 Uhr Alexander Erler Tristan Samuel Weißborn - gefolgt von Philipp Oswald Max Neuchrist - gefolgt von Dennis Novak Lukas Neumayer - nicht vor 16.00 Uhr Moritz Thiem Sebastian Ofner - nicht vor 18.00 Uhr Jurij Rodionov Sandro Kopp -

TV-Übertragung & Livestream: Wo kann ich die Austrian Pro Series live sehen?

Am heutigen Montag gibt es keine TV-Übertragung der Matches aus der Südstadt. Sämtliche Matches werden im Livestream auf der Homepage von tennisnet.com gezeigt.

Wenn Dominic Thiem am Dienstag wieder ins Geschehen eingreift, wird Servus TV im linearen Fernsehen übertragen.

Austrian Pro Series: Tabelle in Gruppe C

Dennis Novak liegt nach dem ersten Spieltag nur auf Platz zwei, am Montag kommt es zum Spitzenspiel gegen Lucas Neumayer.