Dominic Thiem vs. David Pichler live: Generali Pro Series im Free-TV und Livestream sehen

Thiem is back! Am heutigen Montag startet Dominic Thiem nach mehrmonatiger Pause wieder mit einem Turnier. Zum Restart nimmt der ÖTV-Star an den Generali Pro Series teil und startet gegen seinen Landsmann David Pichler. SPOX erklärt, wo das Match im Livestream oder Free-TV mitzuverfolgen ist.

Eigentlich sollte er seit wenigen Tagen in Paris weilen: 2020 hatte Dominic Thiem angepeilt, nach vier Semifinali bzw. zuletzt zwei Finali in Roland Garros die Vorherrschaft von Rafael Nadal endlich zu durchbrechen. Nun spielt Thiem ab Montag bei der Generali Pro Series in der Südstadt.

Insgesamt 151.750 Euro werden bei der Pro Series mit 16 Herren und 8 Damen ausgeschüttet, die am Montag um 12.00 Uhr in der Südstadt mit dem Match von Dominic Thiem gegen David Pichler beginnt.

Dominic Thiem vs. David Pichler: TV-Übertragung & Livestream

Die Partie wird in Österreich im Free-TV übertragen. Der TV-Sender ServusTV hat sich die sämtlichen Rechte an den Spielen von Dominic Thiem gesichert und zeigt somit auch den Auftakt in die Generali Pro Series. Los geht's ab 12.00 Uhr.

Begleitet wird die Partie von Moderatorin Andrea Schlager, Kommentator Philipp Krummholz mit Österreichs Davis-Cup-Kapitän Stefan Koubek als Experten an seiner Seite.

Neben den Thiem-Übertragungen auf ServusTV, werden alle anderen Gruppenspiele auf tennisnet.com und bei laola1 im Livestream gezeigt.

Generali Pro Series 2020: Der Modus

Begonnen wird bei den Herren mit vier Vierer-Gruppen, die innerhalb von acht Tagen ihre Matches bestreiten. Die besten 12 der 16 kommen weiter und spielen in vier Dreier-Gruppen weiter. Am Ende bleiben acht Spieler übrig, die nach einer Gruppenphase wie bei den ATP Finals die vier Halbfinalisten ermitteln.

Die Damen-Matches beginnen erst nach der zweiten Gruppenphase der Herren.

Jürgen Melzer, Dennis Novak, Tamira Paszek und Co.: Die TeilnehmerInnen

Herren: Gruppe A Herren: Gruppe B Herren: Gruppe C Herren: Gruppe D Dominic Thiem Jürgen Melzer Dennis Novak Sebastian Ofner Lucas Miedler Jurij Rodionov Sam Weissborn Phillip Oswald David Pichler Lenny Hampel Alex Erler Max Neuchrist Sandro Kopp Marko Andrejic Lukas Neumayer Moritz Thiem