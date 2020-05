Dominic Thiem heute live sehen: Austrian Pro Series mit Jürgen Melzer & Co im TV & Livestream

Nach der wetterbedingten Absage am Montag soll am heutigen Dienstag der Auftakt der Austrian Pro Series gelingen. Dominic Thiem ist dabei ebenso wie Jürgen Melzer im Einsatz. SPOX erklärt, wo die Matches gratis im Livestream und Free-TV zu sehen sind.

Eigentlich hätte am Montag um 12 Uhr Dominic Thiem das erste Match der Generali Austrian Pro Series gegen David Pichler bestreiten sollen. Bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag hatte der starke Wind den hermetisch abgeriegelten Platz dermaßen in Mitleidenschaft gezogen, dass der Court in mehrstündiger Arbeit wieder neu aufgebaut werden musste.

Eine Plane zum Schutz der Spielfläche komme aufgrund der Corona-Beschränkungen nicht in Frage - dafür fehlten die notwendigen Arbeitskräfte. Nach starken Regenfällen mussten die ersten vier Partien der neuen Turnierserie in Absprache mit den Spielern abgesagt werden, teilte Organisator Alexander Antonitsch am Montagvormittag mit. Am Dienstag soll es klappen.

Austrian Pro Series: Spielplan vom Dienstag

Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 12 Uhr Lenny Hampel Marko Andrejic nicht vor 14 Uhr Jürgen Melzer Jurij Rodionov nicht vor 16 Uhr Dominic Thiem Lucas Miedler nicht vor 18 Uhr Sandro Kopp David Pichler

Dominic Thiem gegen Lucas Miedler: TV-Übertragung & Livestream

Die Generali Austrian Pro Series werden zum Teil im österreichischen Free-TV übertragen. ServusTV sicherte sich die Rechte aller Matches von Dominic Thiem, die Übertragung am Dienstag beginnt um 16 Uhr. Über einen Livestream auf der Homepage ist das Match auch auf Handy, Tablet oder PC empfangbar.

Alle weiteren Matches werden auf tennisnet.com und laola1 im Stream übertragen.

Generali Austrian Pro Series: Der Modus

Begonnen wird bei den Herren mit vier Vierer-Gruppen, die innerhalb von acht Tagen ihre Matches bestreiten. Die besten 12 der 16 kommen weiter und spielen in vier Dreier-Gruppen weiter. Am Ende bleiben acht Spieler übrig, die nach einer Gruppenphase wie bei den ATP Finals die vier Halbfinalisten ermitteln.

Die Damen-Matches beginnen erst nach der zweiten Gruppenphase der Herren. Mit von der Partie ist neben Barbara Haas und Mira Antonitsch auch Tamira Paszek, die ein weiteres Comeback gibt.

Ohne Zuschauer, Ballkinder und Linienrichter wird das Turnier ganz der Coronakrise angepasst sein, nur ein Stuhlschiedsrichter ist dabei. "Es hilft uns sehr, wenn so eine Serie in der Südstadt stattfindet, weil du weißt, du kannst wieder auf etwas hintrainieren", erklärte Wolfgang Thiem kürzlich. Ebenfalls im Starterfeld ist übrigens auch Thiems jüngerer Bruder Moritz.

Von Dominic Thiem bis Tamira Paszek: TeilnehmerInnen der Austrian Pro Series

Gruppen der Herren

Herren: Gruppe A Herren: Gruppe B Herren: Gruppe C Herren: Gruppe D Dominic Thiem Jürgen Melzer Dennis Novak Sebastian Ofner Lucas Miedler Jurij Rodionov Sam Weissborn Phillip Oswald David Pichler Lenny Hampel Alex Erler Max Neuchrist Sandro Kopp Marko Andrejic Lukas Neumayer Moritz Thiem

Gruppen der Damen