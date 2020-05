Dominic Thiem heute bei der Austrian Pro Series: TV-Übertragung, Livestream

Dominic Thiem bestreitet am Samstag sein drittes Gruppenspiel bei den Generali Austrian Pro Series. SPOX erklärt, wo Thiems Match und alle anderen Begegnungen im TV und Livestream gezeigt werden.

Jürgen Melzer hat bei den "Generali Austrian Pro Series" in der Südstadt am Freitag auch sein drittes Match gewonnen. Der 39-Jährige setzte sich in Gruppe B gegen den 23-jährigen Wiener Lenny Hampel mit 6:1,6:7(4),6:4 durch. Regen hatte im dritten Satz bei 1:1 eine rund halbstündige Unterbrechung erzwungen.

Austrian Pro Series: Spielplan vom Samstag

Am heutigen Samstag greift Dominic Thiem wieder ins Geschehen ein. Bruder Moritz Thiem gibt ebenso wie Östereichs Nummer zwei, Dennis Novak, sein Debüt.

Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis 10.00 Uhr Max Neuchrist Moritz Thiem - 12.00 Uhr Dominic Thiem David Pichler - gefolgt von Dennis Novak Alexander Erler - gefolgt von Sebastian Ofner Philipp Oswald - ab 18 Uhr Marko Andrejic Neil Oberleitner Spiel um Platz 7

Tennis in der Südstadt: TV-Übertragung & Livestream

Die Matches von Dominic Thiem bei den Austrian Pro Series werden live auf ServusTV übertragen. Um 12.00 Uhr beginnt die Übertragung aus der Südstadt, um 12.10 Uhr soll das Match beginnen. Für User aus Österreich bietet ServusTV zudem auf der Homepage des Privatsenders einen gratis Livestream an.

Alle anderen Matches werden nicht im TV gezeigt. tennisnet.com überträgt das Geschehen aber via Livestream auf der Homepage.

Tabelle in Gruppe A: Dominic Thiem bei den Generali Austrian Pro Series

Thiem gewann seine bisherigen zwei Matches, musste aber vor allem im zweiten Match kämpfen und gab dort gegen Sandro Kopp einen Satz ab.