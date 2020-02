ATP Rio de Janeiro: Dominic Thiem - Gianluca Mager heute Nacht live im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem hat in der Nacht auf Freitag schwer arbeiten müssen, ehe er das Viertelfinale des ATP-500-Turniers in Rio de Janeiro erreichte. Dort trifft der Österreicher auf den Italiener Gianluca Mager (nicht vor 22:00 Uhr/hier im Liveticker). SPOX erklärt, wo das Match im Liveticker, Livestream oder TV mitzuverfolgen ist.

Dominic Thiem lag im Achtelfinale gegen den Spanier Jaume Munar 6:7, 0:2 zurück, siegte nach 2:41 Stunden aber noch 6:7(5), 6:3, 6:4. Thiem trifft am Freitag (3. Match nach 19.00 Uhr MEZ/live Sky) erstmals auf den italienischen Qualifikanten Gianluca Mager.

Thiem vs. Mager: TV-Übertragung & Livestream

Die Partie wird in Österreich nicht im Free-TV übertragen. Der Bezahlsender Sky hat die Rechte an der kompletten ATP-Tour inne, das Match wird in der Nacht von Freitag auf Samstag auf Sky Sport 1 HD (nicht vor 22:00 Uhr) übertragen.

Über TennisTV, dem Streamingdienst der ATP, gibt es das Spiel ebenfalls im Livestream zu sehen.

LIVETICKER: Dominic Thiem - Gianluca Mager live

SPOX bietet zur Partie von Dominic Thiem wie gewohnt einen umfassenden Liveticker an.

Dominic Thiem in Rio de Janeiro 2020

Runde Gegner Ergebnis 1/16-Finale Meligeni Rodrigues Alves F. 6:2, 4:6, 6:1 Achtelfinale Jaume Munar 6:7, 6:3, 6:4 Viertelfinale Gianluca Mager ?

Dominic Thiem: Gesetzter Gegner erst im Endspiel

Sollte sich Thiem gegen Mager erwartungsgemäß durchsetzen, trifft er am Samstag im Halbfinale entweder auf Lucky Loser Attila Balazs (HUN) oder den spanischen Qualifikanten Pedro Martinez, also auf jeden Fall erneut auf einen Mann aus der Qualifikation. Auf den ersten gesetzten Gegner könnte Thiem erst im Endspiel treffen.

Mager könnte mit Thiem-Sieg in die Top-100 einziehen

Mager fixierte nun in Rio seinen ersten Einzug in ein ATP-Viertelfinale überhaupt, sein bisheriges Ranking-Hoch von Platz 114 hat er damit schon überboten. Besiegt der 25-Jährige aus Sanremo auch Thiem, könnte es sich schon knapp mit den Top 100 ausgehen. Gewinnt hingegen programmgemäß Thiem, hätte es der Lichtenwörther aus eigener Kraft in die Top Drei geschafft. Den nun bis Juni verletzt pausierenden Roger Federer hätte er dann in der Weltrangliste vorerst um ganze fünf Punkte überflügelt.

ATP Rio de Janeiro: Die letzten Sieger

Dominic Thiem triumphierte 2017 in Rio