Dominic Thiem - Alexander Zverev: Wer zeigt/überträgt die Australian Open im TV & Livestream?

Nach der sensationellen Schlacht im Viertelfinale gegen Rafael Nadal geht es für Dominic Thiem im Halbfinale der Australian Open gegen Alexander Zverev (ab 09.30 Uhr im LIVETICKER) um den erstmaligen Einzug ins Melbourne-Finale. SPOX erklärt, wo das Spiel im Free-TV und Livestream gezeigt wird.

Erstmals in einem Grand-Slam-Halbfinale sieht sich Dominic Thiem einem jüngeren Kontrahenten gegenüber. Eine für ihn ungewöhnliche Situation, wie er nach der Schlacht gegen Rafael Nadal betonte.

Bezüglich seiner Fitness erwartet sich Thiem keine Probleme, trotz dem kraftraubenden Match im Viertelfinale. Immerhin musste er in drei von vier Sätzen ins Tie-Break, gewinnen konnte er dies aber dennoch jedes Mal.

Dominic Thiem gegen Alexander Zverev: Wann findet das Halbfinale statt?

Da die Halbfinals der Damen bereits am Donnerstag gespielt wurden, findet am heutigen Freitag nur das Match von Dominic Thiem und Alexander "Sascha" Zverev statt, welches pünktlich um 9.30 Uhr starten wird.

Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 LIVETICKER 9.30 Uhr Dominic Thiem (5) Alexander Zverev (7) SPOX

Australian Open: Thiem gegen Zverev im TV, Livestream

DAZN zeigt via Eurosport-Channel den Kracher zwischen Thiem und Zverev im Livestream. Bei einer Neuanmeldung gibt es das Match sogar gratis zu sehen.

In Österreich hat sich neben Eurosport auch ServusTV die Rechte an den Australian Open gesichert. Die Übertragung beginnt ab 9.15 Uhr, Christian Nehiba und Alex Antonitsch kommentieren die Partie.

LIVETICKER: Dominic Thiem - Sascha Zverev zum Mitlesen

SPOX bietet wie gewohnt einen umfassenden Liveticker zum Match von Thiem gegen Zverev an. Hier entlang!

Thiem vor Match gegen Zverev

"Das erste Mal, dass ich in einem Grand-Slam-Halbfinale gegen einen Jüngeren spiele. Das ist eine neue Situation für mich. Wir haben acht Matches schon auf allen Ebenen gespielt, darunter bei den London ATP Finals, zweimal bei den French Open. Wir werden beide alles geben, dass wir da in unser erstes Finale einziehen", so Thiem nach seinem Viertelfinale. "So wie er jetzt auch bei dem Turnier spielt, würde ich mich jetzt nicht als Favorit sehen", sagte Thiem, der ab Montag zumindest Nummer 4 im ATP-Ranking sein wird. "Das ist eine sehr offene Partie, in der wir beide sehr gute Chancen haben werden. Ich freue mich darauf."

Dominic Thiem - Alexander Zverev: Head-to-Head (H2H), Bilanz der bisherigen Matches

Die Bilanz des Österreichers gegen sein deutsches Pendant ist überaus positiv, mit sechs Siegen zu zwei Niederlagen - eine davon aber in einem Endspiel. In Halbfinals hingegen steht eine Bilanz von 2:0 für Thiem.

In Grand Slams trafen die beiden erst zweimal aufeinander, beide Male bei Roland Garros. Auch hier weist Thiem eine makellose Statistik auf, im Gegensatz zum bisher einzigen Aufeinandertreffen auf einem Hartplatz im Freien, dieses konnte Zverev für sich entscheiden.