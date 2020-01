ATP Cup: Österreich gegen Polen heute live im TV und Livestream

Im ATP Cup steht für das österreichische Team die nächste Partie auf dem Programm. Diesmal geht es gegen Polen. SPOX verrät Euch alles Wichtige rund um dieses Duell und zur TV-Übertragung im TV und Livestream.

Der ATP Cup findet in diesem zum ersten Mal in dieser Form statt. Das Länderturnier gilt als gute Vorbereitung auf die Australian Open, die vom 20. Januar bis 2. Februar stattfinden.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

ATP Cup: Österreich gegen Polen - Partien im Überblick

Heute spielt ab Mitternacht das österreichische gegen das polnische Team.

Geplante Uhrzeit Begegnung 0 Uhr Dennis Novak gegen Kacper Zuk 1.30 Uhr Dominic Thiem gegen Hubert Hurkacz 3 Uhr Marach/Melzer gegen Hurkacz/Zuk

© getty

ATP Cup heute live im TV und Livestream

Den ATP Cup mit den Spielen von Dominic Thiem und Co. könnt Ihr live bei ServusTV sehen. Der Free-TV-Sender zeigt alle Begegnungen mit österreichischer Beteiligung sowie die Finalspiele live und in voller Länge. Falls Ihr unterwegs seid und die Spiele dennoch verfolgen wollt, könnt Ihr das Ganze auch via servustv.com sehen.

Für ServusTV berichten Andrea Schlager, Kommentator Christian Nehiba und Experte Alexander Antonitsch aus Australien.

In Deutschland zeigt der Pay-TV-Sender Sky das neue Turnier im Fernsehen. Dort gibt es rund 120 Stunden des ATP Cups, darunter alle Spiele von Deutschland, zu sehen.

ATP Cup: Die Tabelle der Gruppe E mit Österreich

Die Gruppensieger und die beiden besten Gruppenzweiten der sechs Gruppen qualifizieren sich für das Viertelfinale des ATP Cups.

Platz Land Siege Matches 1 Kroatien 2:0 5:1 2 Österreich 1:1 3:3 3 Argentinien 1:1 2:4 4 Polen 0:2 2:4

ATP Cup: Überblick der Gruppen

Neben der österreichischen Gruppe sind noch folgende Gruppen in dem neu erschaffenen Turnier vertreten:

Gruppe A: Serbien, Frankreich, Chile, Südafrika

Serbien, Frankreich, Chile, Südafrika Gruppe B: Belgien, Großbritannien, Bulgarien, Moldawien

Belgien, Großbritannien, Bulgarien, Moldawien Gruppe C: Spanien, Japan, Uruguay, Georgien

Spanien, Japan, Uruguay, Georgien Gruppe D: Russland, Italien, USA, Norwegen

Russland, Italien, USA, Norwegen Gruppe F: Deutschland, Australien, Kanada, Griechenland

ATP Cup 2020: Termine im Überblick

Heute steht der letzte Gruppenspieltag auf dem Programm. Ab morgen geht es mit der K.o.-Phase weiter. Das Finale steht dann am 12. Januar auf dem Programm.