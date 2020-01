ATP Cup heute live: Österreich gegen Kroatien im TV und Livestream

Zum Auftakt des ATP Cups trifft Österreich am 4. Januar auf Kroatien. Wo und wann Ihr Dominic Thiem und Co. heute live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Der Teamwettbewerb wurde von der ATP und dem australischen Verband ins Leben gerufen. Im Terminkalender ersetzt der ATP Cup den traditionelen Hopman Cup, bei dem auch die Damen zum Einsatz kamen.

Die WTA-Saison startet somit später als gewohnt. Los geht es mit den Turnieren in Shenzhen, Brisbane und Auckland.

ATP Cup live: Österreich - Kroatien heute im TV und Livestream

In Österreich werden alle Spiele von Dominic Thiem und Co. live bei ServusTV gezeigt. Der Free-TV-Sender zeigt alle Begegnungen mit österreichischer Beteiligung sowie die Finalspiele in voller Länge. Zudem gibt es einen kostenfreien Livestream via servustv.com.

Für ServusTV berichten Andrea Schlager, Kommentator Christian Nehiba und Experten Alexander Antonitsch aus Australien.

In Deutschland berichtet lediglich der Pay-TV-Sender Sky von dem neuen Turnier im Fernsehen. Der Bezahlsender zeigt rund 120 Stunden des ATP Cups, darunter alle Spiele von Deutschland.

Österreich beim ATP Cup, Tag 2: Uhrzeit, Matches

Am Samstag, den 4. Januar, macht Dennis Novak den Anfang für Österreich. Der 26-Jährige trifft auf den US-Open-Champion von 2014, Marin Cilic.

Der an Position vier der Weltrangliste stehende Dominic Thiem trifft um 9 Uhr auf Borna Coric. Auch beim Stand von 2:0 gibt es im Anschluss ein Doppel, bestehend aus Oliver Marach und Jürgen Melzer.

Uhrzeit Österreich Kroatien ca. 7.30 Uhr Dennis Novak Marin Cilic ca. 9 Uhr Dominic Thiem Borna Coric im Anschluss Oliver Marach und Jürgen Melzer Ivan Dodig und Nikola Mektic

ATP Cup: Modus und Ort

Insgesamt treten 24 Nationen beim neuen Teamwettbewerb an. Der ATP Cup ist neben dem Laver und Davis Cup das dritte Turnier dieser Art.

Die Teams werden in sechs Vierergruppen unterteilt, in denen sich jeweils die Gruppensieger und zwei besten Gruppenzweiten für die Viertelfinals qualifizieren.

Die Gruppenphase findet an drei verschiedenen Orten in Australien auf Hartplätzen in Hallen statt. So fungieren Brisbane, Perth und Sydney, wo auch die Finalspiele steigen, als Austragungsorte.

ATP Cup: Die Gruppe von Österreich

Nach dem Aufeinandertreffen mit Kroatien trifft Österreich auf Argentinien, die von Diego Schwartzmann angeführt werden. Dieser rangiert aktuell auf Platz 14 der Weltrangliste.

Am 8. Januar beendet das ÖTB-Team, das von Kapitän Thomas Muster betreut wird, die Gruppenphase gegen Polen.