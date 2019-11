Dominic Thiem - Roger Federer: ATP Finals heute im Free-TV und Livestream sehen

Dominic Thiem hat es wieder nach London geschafft und tritt schon zum vierten Mal in seiner Karriere bei den ATP World Tour Finals an. Zum Auftakt trifft er am heutigen Sonntag auf Roger Federer (ab ca. 21 Uhr im LIVETICKER), das Spiel wird in Österreich im Free-TV übertragen.

Dominic Thiem zeigte sich von der Auslosung für London beeindruckt. "Das ist eine absolute Hammergruppe. Wenn man bei den elitären acht Spielern sagen kann, dass sich zwei noch ein bisserl herausheben, dann sind es definitiv Djokovic und Federer. Deswegen ist das sicher eine ganz, ganz schwere Aufgabe. Aber mein Ziel bleibt gleich, das Halbfinale."

Dominic Thiem bei den ATP Finals: Wann spielt Thiem?

Thiem beginnt die ATP Finals mit dem ersten Gruppenspiel gegen Roger Federer am Sonntag, den 10. November 2019, in der Abendsession. Um 19 Uhr findet ein Doppel statt, danach kommt es zum Auftakt-Kracher. Der Spielplan vom Sonntag lautet wie folgt:

Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 LIVETICKER 13.00 Uhr Ram/Salisbury Venus/Klaasen - anschließend Novak Djokovic Matteo Berrettini SPOX 19 Uhr Kubot/Melo Polasek/Dodig - nicht vor 21 Uhr Dominic Thiem Roger Federer SPOX

Dominic Thiem - Roger Federer: TV-Übertragung und Livestream

ServusTV hat in Österreich die Übertragungsrechte an den Matches von Dominic Thiem. Der Privatsender zeigt Thiem gegen Federer bereits ab 20.15 Uhr live aus London mit folgender Besetzung:

Moderator: Christian Baier

Expertin: Barbara Schett

Kommentator: Christian Nehiba

Co-Kommentator: Alexander Antonitsch

Auf der Homepage von ServusTV gibt es außerdem die Möglichkeit für österreichische User, sich das Match im Livestream anzusehen. Zudem zeigt Sky in Deutschland und Österreich alle Matches der ATP Finals, auch die Doppel.

LIVETICKER: Thiem gegen Federer zum Mitlesen

All jene, die das Match nicht live sehen können, werden mit dem SPOX-Liveticker auf dem Laufenden gehalten.

ATP Finals: Auslosung der Gruppe für Dominic Thiem

Gruppe Andre Agassi (Spieltage am Sonntag, Dienstag und Donnerstag):

Spieler Nation ATP-Ranking Novak Djokovic Serbien 2 Roger Federer Schweiz 3 Dominic Thiem Österreich 5 Matteo Berrettini Italien 8

Dominic Thiem gegen Roger Federer im Head to Head (H2H)

Thiem führt das direkte Duell mit Federer mit 4:2 an. In der aktuellen Saison trafen die beiden schon zwei Mal aufeinander, beide Duelle gingen an den Niederösterreicher. Thiem holte sich mit dem Finalerfolg gegen Federer in Indian Wells seinen bis dato größten Titel seiner Karriere.