Dominic Thiem nach Sieg über Roger Federer: "Muss sehr viel passen"

Dominic Thiem hat am späten Sonntagabend mit heiserer Stimme, aber sehr zufrieden sein erstes Match bilanziert. Erstmals im vierten Versuch hat er gleich sein Auftakt-Gruppenmatch bei den ATP Finals gewonnen. Noch dazu gegen Roger Federer. Seine Ausgangslage für den erhofften, erstmaligen Halbfinaleinzug ist dementsprechend gut.

"Es ist ein gutes Gefühl und ich habe auch das Gefühl, dass ich obenauf bin, weil ich nur noch einen Schritt weg bin vom Halbfinale", sagte Thiem im Hinblick bereits auf das Duell mit Novak Djokovic. Mit einem Sieg wäre er wohl am Ziel Halbfinale angekommen."Ich kann das natürlich am Dienstag fixieren, aber auf der anderen Seite: wenn ich die Partie verliere, dann beginnt wieder das große Zittern und dann geht es wieder am Donnerstag um alles", weiß der zweifache French-Open-Finalist um die Arithmetik des Gruppenformats bestens Bescheid.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

"Irgendwie ist jedes Match richtig wichtig. Aber es ist definitiv schöner, so ins Turnier zu starten als wie in den letzten drei Jahren." Dass er es bisher noch nie geschafft hat, im gleichen Turnier nach einem Sieg über einen der "big three" im nächsten Match gegen den nächsten zu reüssieren, macht ihn nicht bange.

"Ich glaube, dass es von der Situation her diesmal schon ein bisserl anders ist. Es ist hier komplett am Anfang von einem Turnier, es ist best-of-three-Sätze, ich habe morgen Pause, dann werde ich am Dienstag sicher topausgeruht ins Match gehen."

Dies sei sonst noch nie der Fall gewesen. Etwa bei den diesjährigen French Open, als er wegen Regens vier Tage durchspielen musste. "Damals in Rom als ich Nadal geschlagen habe, habe ich schon richtig viele Matches in den Beinen gehabt und bin ein bisserl eingegangen. Ich muss so wie heute vom ersten Punkt an voll da sein, wenn ich eine Chance haben will."

© getty

Dominic Thiem über Kiki Mladenovic: "Ab heute eine Nationalheldin"

Hocherfreut war er freilich über die anderen Erfolge, ihm nahe stehender Menschen am Sonntag: Seine Freundin Kristina "Kiki" Mladenovic hatte alle drei Punkte im Endspiel des Fed Cup für Frankreich geholt, sein guter Freund Dennis Novak den Challenger-Titel in Bratislava gewonnen. "Das ist ein guter Tag heute gewesen. Kiki hat absolut Geschichte geschrieben, ist wahrscheinlich ab heute eine Nationalheldin in Frankreich." Und auch der Erfolg von Novak sei "richtig geil". "Er hat einen sehr guten Spieler in 48 Minuten 1 und 1 vom Platz geschossen. Da sieht man wieder einmal, was er für ein Potenzial hat und er hat sich auch selbst die Chance gegeben, das Unmögliche noch möglich zu machen und sich direkt für Australien zu qualifizieren, wo er definitiv hingehört. Ich hoffe, dass er das beim letzten Turnier fixiert."

Seine Sieg über Federer stuft er hoch ein. "Es ist schon was Besonderes, jedes Mal gegen Federer zu spielen und dann ihn zu schlagen, ist natürlich noch schöner. Um das zu machen, muss sehr viel passen. Ich habe gut serviert, sehr gut retourniert und auch von hinten die meiste Zeit solide gespielt. Nur so ist die Chance da."

Dominic Thiem: Spielplan bei den ATP Finals 2019