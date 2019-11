Dominic Thiem und Alexander Zverev spielen bei den ATP Finals um den Einzug ins Finale. Wann die Partie stattfindet, verraten wir Euch hier.

ATP Finals: Wann spielt Dominic Thiem heute gegen Alexander Zverev?

Das Halbfinale bei den ATP Finals zwischen dem Österreicher und dem Deutschen ist am heutigen Samstag (16. November) für 21 Uhr angesetzt. Zuvor treffen im Doppel-Halbfinale die Paarungen Herbert/Mahut und Kubot/Melo aufeinander.

Sollte das um 19 Uhr beginnende Match länger als erwartet dauern, könnte sich die Partie Thiem gegen Zverev um einige Minuten verschieben.

ATP Finals: Wer zeigt Dominic Thiem vs. Alexander Zverev heute live?

Alle österreichischen Tennis-Fans können das Match von Dominic Thiem gegen Alexander Zverev live im Free-TV sehen. ServusTV zeigt alle Spiele von Thiem bei den ATP Finals in voller Länge und bietet seinen Usern außerdem einen Livestream an.

Für ServusTV berichtet folgendes Team live aus London:

Moderator : Christian Baier

: Christian Baier Expertin : Barbara Schett

: Barbara Schett Kommentator : Christian Nehiba

: Christian Nehiba Co-Kommentator: Alexander Antonitsch

In Deutschland kümmert sich Pay-TV-Sender Sky um die Übertragung der ATP Finals. Das Spiel Zverev vs. Thiem ist auf Sky Sport 1 HD oder im Livestream via Sky Go zu sehen.

© getty

Dominic Thiem vs. Alexander Zverev heute im LIVE-TICKER

Könnt Ihr nicht live am TV oder im Livestream dabei sein, habt Ihr alternativ die Möglichkeit, auf den Livestream von SPOX zurückgreifen. Hier geht's zum Ticker Thiem gegen Zverev.

Auch zu allen weiteren Einzelpartien in der Londoner O2-Arena bieten wir Euch einen ausführlichen Ticker an.

ATP Finals: Der Spielplan des Tages

Neben dem Match Thiem gegen Zverev finden am heutigen Samstag außerdem das zweite Halbfinale im Einzel zwischen Stefanos Tsitsipas und Roger Federer sowie die Semifinals im Doppel statt.

Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 Liveticker 13 Uhr Klaasen/Venus Cabal/Farah - 15 Uhr Stefanos Tsitsipas Roger Federer SPOX 19 Uhr Herbert/Mahut Kubot/Melo - 21 Uhr Dominic Thiem Alexander Zverev SPOX

Dominic Thiem und Alexander Zverev: Die Ergebnisse in der Gruppenphase

Während Dominic Thiem bereits nach zwei Spielen das Ticket für das Halbfinale löste und sein drittes (bedeutungsloses) Match dann verlor, musste Zverev zittern: Erst durch seinen knappen Erfolg gegen Daniil Medvedev in der dritten Partie war das Weiterkommen gesichert.

Tabelle der Gruppe "Andre Agassi"

Platz Spieler Nation Siege Sätze 1 Stefanos Tsitsipas Griechenland 2-1 5-2 2 Alexander Zverev Deutschland 2-1 4-2 3 Rafael Nadal Spanien 2-1 4-4 4 Daniil Medvedev Russland 0-3 1-6

Tabelle der Gruppe "Björn Borg"

Platz Spieler Nation Siege Sätze 1 Dominic Thiem Österreich 2-1 4-3 2 Roger Federer Schweiz 2-1 4-2 3 Novak Djokovic Serbien 1-2 3-4 4 Matteo Berrettini Italien 1-2 2-4

ATP Finals: Preisgeld und Weltranglisten-Punkte

Sowohl aus finanzieller als auch aus der Sicht der Weltrangliste sind die ATP Finals äußerst lukrativ: Als ungeschlagener Turniersieger können 1.500 Weltranglistenpunkte gesammelt werden, die sich folgendermaßen zusammensetzen:

200 Punkte pro Gruppensieg

400 Punkte für einen Sieg im Halbfinale

500 Punkte für den Turniererfolg.

Weiterhin kassiert der ungeschlagene Champion 2,712 Millionen US-Dollar an Preisgeld, gestaffelt nach diesen Stufen: