ATP-Finals 2019: Wann spielt Dominic Thiem gegen Matteo Berrettini?

Mit zwei Siegen in Folge ist Dominic Thiem perfekt in die Gruppe Björn Borg bei den ATP-Finals in London gestartet. Zum Abschluss der Gruppenphase trifft der 26-Jährige auf Matteo Berrettini. Hier gibt es alle Infos zum Match.

Dominic Thiem vs. Matteo Berrettini: Uhrzeit, Ort

Das dritte und abschließende Gruppenspiel bei den ATP-Finals in London bestreitet Dominic Thiem gegen Matteo Berrettini. Das Match ist für den Donnerstag angesetzt. Ab 15 Uhr stehen sich die beiden Kontrahenten in der O2-Arena gegenüber.

ATP-Finals in London: Spielplan von Dominic Thiem

Datum Spieler 1 Spieler 2 Uhrzeit/Ergebnis 10.11.2019 Dominic Thiem Roger Federer 7:5, 7:5 12.11.2019 Dominic Thiem Novak Djokovic 6:7, 6:3, 7:6 14.11.2019 Dominic Thiem Matteo Berrettini 15 Uhr

Dominic Thiem vs. Matteo Berrettini: Ausgangslage

Nach den Siegen über Roger Federer und Novak Djokovic hat sich Thiem bereits für das Halbfinale qualifiziert. Mit einem Sieg im dritten Gruppenspiel könnte er sogar als Sieger der Gruppe Björn Borg in die Vorschlussrunde gehen.

Bei Matteo Berrettini sind die Vorzeichen dagegen gänzlich anders. Der Italiener hat zwei Niederlagen auf dem Konto und findet sich auf den letzten Platz in der Gruppe wieder. Berrettini hat keine Chance mehr auf das Halbfinale.

Damit steht auch fest, dass Roger Federer und Novak Djokovic das Weiterkommen im direkten Duell ausspielen. Die Partie der beiden Superstars wird ebenfalls am Donnerstag (21 Uhr) ausgetragen.

ATP-Finals: Gruppe Björn Borg

Platz Spieler Nation Siege Sätze Games 1 Dominic Thiem Österreich 2-0 4-1 33-26 2 Novak Djokovic Serbien 1-1 3-2 28-22 3 Roger Federer Schweiz 1-1 2-2 23-23 4 Matteo Berrettini Italien 0-0 0-4 12-25

ATP-Finals: Thiem vs. Berrettini live im TV und Livestream verfolgen

Die Matches von Dominic Thiem in London werden live im österreichischen Free-TV gezeigt. Der Privatsender ServusTV hat sich dafür die Rechte gesichert.

Am Donnerstag beginnt ServusTV pünktlich ab 15 Uhr die Berichterstattung live aus der O2-Arena in London. Dann melden sich Moderator Christian Baier und Expertin Barbara Schett. Das Match begleiten anschließend das Kommentatoren-Duo Christian Nehiba und Alexander Antonitsch.

Zudem hat ServusTV ab 21 Uhr auch noch das entscheidende Duell um den Halbfinaleinzug zwischen Roger Federer und Novak Djokovic im Programm. Zu beiden Begegnungen bietet der Privatsender darüber hinaus einen Livestream an, der für alle österreichischen Benutzer kostenlos ist.

Weitere Möglichkeiten sind der Pay-TV-Sender Sky, der in Deutschland und Österreich sämtliche Matches im Programm hat, sowie Tennis TV, der offizielle Streamingdienst der ATP.

ATP-Finals im Liveticker

Bei SPOX verpasst Ihr ebenfalls keinen wichtigen Schlag von Dominic Thiem. Ob Vorhandwinner, Rückhandslice oder Ass durch die Mitte - mit unserem Liveticker seid Ihr immer hautnah am Geschehen dabei.

ATP Finals: Die Sieger in London

Im vergangenen Jahr sicherte sich Alexander Zverev den Titel. Der Deutsche bezwang im Finale Novak Djokovic.