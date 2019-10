Dominic Thiem - Pablo Carreno Busta: ATP Wien Viertelfinale live im FreeTV, Livestream und Liveticker

Mit Jo-Wilfried Tsonga und nun Fernando Verdasco ließ Dominic Thiem äußerst unangenehme Gegner hinter sich und steht im Viertelfinale der Erste Bank Open in Wien. Dort trifft das Tennis-Ass ab frühestens 15:30 Uhr auf den Spanier Pablo Carreno Busta. SPOX zeigt, wo die Partie im Fernsehen, Livestream und Liveticker zu sehen ist.

Auch wenn Thiem gegen Carreno Busta eine gute Bilanz hat, will er nicht zu optimistisch ins Match gehen. "Es wird in keiner Hinsicht leichter. Jedes Match gegen ihn war auf Messers Schneide, auch das letzte in Shanghai."

Thiem wahrt Chance auf historisches Österreich-Double

Thiem könnte im zehnten Anlauf in der Stadthalle erstmals ins Halbfinale einziehen und ist somit noch auf Kurs auf das Österreich-Double der ATP-Tour, nachdem er bereits im August in Kitzbühel gewann. Er selbst will daran aber noch nicht denken: "Das ist gar nicht in meinem Kopf. Das Turnier ist viel zu stark besetzt, dass ich vom Turniersieg reden kann."

Dominic Thiem - Pablo Carreno Busta: ATP Wien Viertelfinale im Free-TV und Livestream

ORF Sport+ überträgt die Begegnung am Freitagnachmittag ab 15:30 Uhr. Außerdem bietet der öffentlich-rechtliche Sender einen Livestream in ihrer TV-Thek an.

Auch der Pay-TV-Sender Sky strahlt ab 14 Uhr auf Sky Sport 5 bzw. Sky Sport Austria 4 das ATP-Turnier aus. Ebenso kann man die Partie auf TennisTV sehen, der offizielle Dienst der ATP benötigt allerdings ein kostenpflichtiges Abo.

Thiem - Carreno Busta im LIVETICKER

Selbstverständlich bietet SPOX einen eigenen LIVETICKER an, der um 15:30 Uhr startet.

Thiem - Carreno Busta im Head-to-Head (H2H)