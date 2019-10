Dominic Thiem - Milos Raonic: Wo kann ich das Paris Masters heute im TV & Livestream sehen?

Nach seinem großen Triumph in der Wiener Stadthalle beginnt Dominic Thiem das Masters-1000-Tennisturnier in Paris am Mittwoch (ab 11:00 im LIVETICKER) gegen Aufschlagass Milos Raonic (Kanada). SPOX erklärt, wo die Zweitrundenpartie des Österreichers im TV und Livestream übertragen wird.

Thiem gelang in der vergangenen Woche als erstem Österreicher das Austrian Slam, nachdem er früher in der Saison bereits das Turnier von Kitzbühel gewonnen hatte.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Dominic Thiem - Milos Raonic: TV-Übertragung und Livestream

Das Match von Dominic Thiem gegen Milos Raonic findet am Mittwoch, den 30. Oktober 2019 um 11 Uhr statt. Das Masters von Paris ist Teil der ATP-1000-Serie, für die der Pay-TV-Sender Sky die Übertragungsrechte besitzt. Sky überträgt ab 10.55 Uhr live.

Über Sky Go gibt es die Möglichkeit für Sky-Kunden, das Match auf Tablet, Smartphone, etc. im Livestream zu sehen. TennisTV bietet denselben Service für alle Matches vom Paris Masters.

LIVETICKER: Thiem gegen Raonic zum Mitlesen

Für all jene, die das Match nicht sehen können, bietet SPOX einen LIVETICKER zur Partie an.

Dominic Thiem beim ATP Masters von Paris-Bercy

In der ersten Paris-Runde bewältigte Raonic die britische Hürde Cameron Norrie 6:3:6:2. Er stand 2014 im Paris-Finale, 2016 im Halbfinale.

Thiem kam beim Hallen-Event beim fünften Antreten im Vorjahr erstmals über das Achtelfinale hinaus, da nach Siegen über Gilles Simon (FRA), Borna Coric (CRO) und Jack Sock (USA) sogar ins Halbfinale. Daher hat der 26-Jährige in dieser Woche 360 Punkte zu verteidigen.

© GEPA

Jahr Ergebnis ausgeschieden gegen 2014 2. Runde Stan Wawrinka 2015 2. Runde Kevin Anderson 2016 2. Runde Jack Sock 2017 Achtelfinale Fernando Verdasco 2018 Halbfinale Karen Khachanov

Dominic Thiem gegen Milos Raonic im Head-to-Head (H2H)

Milos Raonic führt in direkten Duellen mit Dominic Thiem 2:1, den bisher letzten Vergleich hat heuer im März im Halbfinale von Indian Wells aber Thiem 7:6(3),6:7(3),6:4 gewonnen. Es waren Thiems erste Satzgewinne gegen Raonic.

Alle drei Partien fanden auf Hartplatz statt, die ersten beiden bereits 2016. Damals hatte Raonic bessere Zeiten erlebt, war im November jenes Jahres erstmals Nummer drei der Weltrangliste. Aktuell liegt der 28-jährige Kanadier auf Rang 32.