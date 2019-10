Dominic Thiem - Karen Khachanov in Peking: China Open heute im Livestream & TV sehen

Dominic Thiem hat ohne Satzverlust das Halbfinale der China Open in Peking erreicht. Dort trifft der Niederösterreicher am Samstag (nicht vor 10.30 Uhr im LIVETICKER) auf Karen Khachanov aus Russland. SPOX erklärt, wo das Match im Fernsehen und im Livestream gezeigt wird.

Dem Match gegen den ehemaligen Weltranglisten-Ersten Andy Murray im Viertelfinale attestierte Thiem "von Anfang bis zum Ende ein sehr gutes Niveau". "Bis auf das eine Blackout, was ich gehabt habe. Es ist fast unmöglich, ohne irgendeinen 'Holperer' das durchzuspielen."

Dominic Thiem gegen Karen Khachanov: TV-Übertragung & Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky besitzt die Rechte zur Übertragung der ATP Masters- und 500-Turniere. Sky Sport HD 1 zeigt die Halbfinals live und exklusiv. Mittels TennisTV gibt es außerdem die Möglichkeit, das Match im Livestream zu schauen.

Im Free-TV wird das Match nicht gezeigt. Die Partie ist für 10.30 Uhr angesetzt.

Thiem gegen Khachanov: ATP Peking heute im Liveticker

Wer kein Abonnement bei Sky besitzt, kann das Match von Dominic Thiem gegen Karen Khachanov im SPOX-LIVETICKER verfolgen.

Thiem vs. Khachanov im Head-to-Head

Gegen seinen Halbfinal-Gegner Karen Khachanov hat Thiem eine 1:1-Bilanz. "Die zwei Matches bis jetzt waren ziemlich einseitig. In Bercy für ihn, in Roland Garros für mich. In Roland Garros habe ich auch taktisch gut gespielt. Ich werde schauen, dass ich es ähnlich angehe", sagte Thiem.

2019, French Open: 6:2, 6:4, 6:2 für Thiem

2018, Paris-Bercy: 6:4, 6:1 für Khachanov

Dominic Thiem in Peking: Weg ins Halbfinale

Sowohl Richard Gasquet und Zhang Zhizhen als auch Andy Murray konnten Thiem keinen Satz abnehmen.