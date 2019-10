Dominic Thiem - Diego Schwartzman: Finale der Erste Bank Open im Free-TV, Livestream und Liveticker

Für Dominic Thiem ist das Erreichen des Wien-Endspiels ein weiterer Meilenstein seiner Karriere und es untermauert sein bisher bestes Jahr auf der ATP-Tour. Als erster Österreicher überhaupt könnte er das Double Kitzbühel-Wien, noch dazu in einem Kalenderjahr, schaffen. Im Finale trifft Thiem auf seinen Freund Diego Schwartzman (ab 14:00 im LIVETICKER). SPOX zeigt, wo die Partie im Fernsehen, Livestream und Liveticker zu sehen ist.

Thiem, der sich vor dem Ende des zweiten Einzels am Samstag Schwartzman zum Gegner gewünscht hatte, führt im Head-to-Head mit seinem guten Freund mit 4:2, zuletzt hatte Thiem auf dem Weg zum Barcelona-Titel 6:3,6:3 gewonnen. Der nur 1,67 m große Schwartzman kann mit großartiger Beinarbeit und tollem Ballgefühl seine geringe Größe wettmachen. Er hat Thiem bisher zweimal (2017 in Montreal, 2019 in Buenos Aires) knapp bezwungen.

Diego Schwartzman freut sich auf Finale gegen Thiem

Der Weltranglisten-15. möchte sein siebentes Tour-Finale (bisher drei Titel) "genießen": "Es wird ein tolles Match gegen einen meiner besten Freunde auf der Tour. Wir sind fast gleich alt, er hat jetzt einen südamerikanischen Coach. Wir haben im Februar in meiner Heimat gegeneinander gespielt, jetzt in seiner", meinte Schwartzman erfreut.

Ob man sehr guten Freunden den Titel in der Heimat nicht gönnen würde? "Ich glaube, wenn er gewinnt, dann werde ich froh für ihn sein, weil es seine Heimat ist. Wenn nicht, dann hat er hier ein Finale gespielt und vor einigen Wochen in Kitzbühel gewonnen. Also ist es auch so eine große Sache für ihn."

Dominic Thiem - Diego Schwartzman: TV-Übertragung & Livestream

ORF1 überträgt die Begegnung am Freitagnachmittag nicht vor 14:00 Uhr. Außerdem bietet der öffentlich-rechtliche Sender einen Livestream in ihrer TV-Thek an.

Auch der Pay-TV-Sender Sky strahlt ab 14 Uhr auf Sky Sport 7 HD das ATP-Turnier aus. Auch auf Sky Sport Austria 4 HD wird das Finale übertragen. Ebenso kann man die Partie auf TennisTV sehen, der offizielle Dienst der ATP benötigt allerdings ein kostenpflichtiges Abo.

Thiem - Schwartzman im LIVETICKER

Selbstverständlich bietet SPOX einen eigenen LIVETICKER an.

Dominic Thiems 15 ATP-Titel