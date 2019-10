Dominic Thiem gewinnt Erste Bank Open 2019 - Comeback-Sieg im Finale

Dominic Thiem hat am Sonntag Historisches geschafft. Österreichs Tennis-Nummer-Eins gewann das Heimturnier in der Wiener Stadthalle. Im Finale setzte er sich gegen Argentiniens Diego Schwartzman in drei Sätzen durch. Thiem ist der erste Spieler, der sowohl in Kitzbühel als auch in Wien gewinnen konnte - der Austrian Slam ist perfekt.

Es ist bereits Thiems 16. Karriere-Titel und der fünfte Turniersieg im Jahr 2019.

