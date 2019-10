Dominic Thiem gegen Pablo Carreno Busta: Shanghai Masters heute live im TV, Livestream & Liveticker

Nur wenige Tage nach seinem vollen Erfolg bei den China Open in Peking, geht es für Dominic Thiem auf seiner Asia Tour direkt weiter. Es warten die Shanghai Open und dort zum Auftakt sein Lieblingsgegner Pablo Carreno Busta. Wo ihr das Match via TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.

Das Anfangslos dürfte Dominic Thiem durchaus liegen, denn gegen den Spanier musste der Österreicher in seinen bisherigen fünf Matches auf ATP-Ebene noch keine Niederlage hinnehmen. Die Asia Tour war, bis zum kürzlichen Erfolg, nie die erfolgreichste Reise für Dominic Thiem. So auch in Shanghai.

Denn hier kam 26-Jährige nie über die zweite Runde hinaus. Dies soll sich diesmal ändern. Punkte für die ATP-Finals braucht Thiem aber nicht mehr, denn dafür hat er sich mittlerweile fix qualifiziert.

Dominic Thiem vs. Pablo Carreno Busta im Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky hat die Übertragungsrechte am Shanghai Masters. Auf Sky Sport 1 beginnt um 06:30 Uhr morgens die Übertragung und geht bis 18:30 Uhr. Darunter fällt auch die Partie von Dominic Thiem, welche frühestens um 12:50 Uhr startet. Die Startzeit ist von den davor laufenden Matches abhängig.

Im Free-TV wird die Partie nicht gezeigt.

Thiem gegen Carreno Busta: Shanghai Masters heute im Liveticker

Wer kein Abonnement bei Sky besitzt, kann das Auftaktmatch von Dominic Thiem ab 13:50 Uhr im umfassenden LIVETICKER von SPOX verfolgen.

Dominic Thiem - Pablo Carreno Busta: Head-to-Head (H2H)

Bislang spielten die beiden fünf Mal gegeneinander:

Nitto ATP Finals 2017: 6:3, 3:6, 6:4 für Thiem

Rio de Janeiro 2017: 7:5, 6:4 für Thiem

US Open 2016: 1:6, 6:4, 6:4, 7:5 für Thiem

Buenos Aires 2016: 6:0, 3:6, 6:3 für Thiem

Gstaad 2015: 6:4, 3:6, 6:2 für Thiem

Dominic Thiem und Pablo Carreno Busta im Vergleich