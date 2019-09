Laver Cup: Team Europa mit Dominic Thiem gewinnt dank Alexander Zverev

Der Tennis-Laver-Cup ist auch in seiner dritten Auflage an das Team Europa gegangen. Die vom Schweden Björn Borg betreute Equipe siegte in Genf mit 13:11, der bisher knappste Ausgang dieses Bewerbs.

Die Entscheidung brachte der Deutsche Alexander Zverev mit einem 6:4,3:6,10:4-Erfolg gegen den Kanadier Milos Raonic. Früher am Sonntag war Dominic Thiem dem US-Amerikaner Taylor Fritz unterlegen. Am Freitag hatte der 26-jährige Thiem das Eröffnungseinzel gegen den Kanadier Denis Shapovalov für das Team Europa in drei Sätzen gewonnen.

Dominic Thiem: "Ich habe ein gutes Match gespielt"

"Ich bin einerseits wütend, dass ich verloren habe. Aber andererseits habe ich ein gutes Match gespielt," meinte Thiem nach dem Match. Es sei eine gute Partie gewesen. "Im Endeffekt haben ein paar Sachen den Ausschlag gegeben. Wir waren beide auf der Höhe. Es war sicher mein bestes Match, seit ich von den US Open zurückgekommen bin."

Erst 10 bis 15 Minuten vor dem Match habe er erfahren, dass Taylor Fritz statt Nick Kyrgios spielen werde. Thiem selbst habe hingegen bereits in der Früh gewusst, dass er bereit sein müsse. "Rafa (Rafael Nadal, Anm.) hat schon sehr viel und intensiv gespielt bei den US Open", gab Thiem Einblick. "Aber es wird hart, dass er alle drei Tage spielt. Deswegen hat er gesagt, es soll jeder bereit sein. Heute in der Früh hat er gesagt, es wird für ihn nicht gehen."

Team Europe - Team World 13:11