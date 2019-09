Laver Cup: Dominic Thiem verliert in wahrer Nervernschlacht gegen Taylor Fritz

Der Niederösterreicher Dominic Thiem hat am Sonntag beim Tennis-Laver-Cup in Genf sein zweites Einzel gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz 5:7,7:6(3),5:10 verloren. Am Freitag hatte der 26-jährige Thiem das Eröffnungseinzel gegen den Kanadier Denis Shapovalov für das Team Europa in drei Sätzen gewonnen. Mit Siegen in den ersten beiden Sonntag-Matches ging das Team Welt mit 11:7 in Führung.

Um seinen Titel erfolgreich zu verteidigen, muss das Team Europa damit noch beide angesetzten Partien für sich entscheiden. Zunächst traf der Schweizer Roger Federer auf den US-Amerikaner John Isner, danach sollte der Deutsche Alexander Zverev gegen den Kanadier Milos Raonic auf den Platz. Thiem war eigentlich für den Schlusstag der dritten Auflage dieses Bewerbs nicht mehr nominiert gewesen, Rafael Nadal musste aber wegen einer Entzündung in der Hand passen.

Dominic Thiem: "Ich habe ein gutes Match gespielt"

"Ich bin einerseits wütend, dass ich verloren habe. Aber andererseits habe ich ein gutes Match gespielt," meinte Thiem nach dem Match. Es sei eine gute Partie gewesen. "Im Endeffekt haben ein paar Sachen den Ausschlag gegeben. Wir waren beide auf der Höhe. Es war sicher mein bestes Match, seit ich von den US Open zurückgekommen bin."

Erst 10 bis 15 Minuten vor dem Match habe er erfahren, dass Taylor Fritz statt Nick Kyrgios spielen werde. Thiem selbst habe hingegen bereits in der Früh gewusst, dass er bereit sein müsse. "Rafa (Rafael Nadal, Anm.) hat schon sehr viel und intensiv gespielt bei den US Open", gab Thiem Einblick. "Aber es wird hart, dass er alle drei Tage spielt. Deswegen hat er gesagt, es soll jeder bereit sein. Heute in der Früh hat er gesagt, es wird für ihn nicht gehen."

Team Europe - Team World 10:11