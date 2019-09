Dominic Thiem - Richard Gasquet: China Open in Peking im Liveticker, Livestream und im TV sehen

Der beim mit 3,666 Mio. Dollar dotierten ATP-500-Turnier in Peking topgesetzte Tennis-Star aus Lichtenwörth Dominic Thiem trifft zum Auftakt der China Open am Dienstag um rund 8:20 Uhr auf den Franzosen Richard Gasquet. Gegen den 33-jährigen Franzosen hat Thiem eine 0:2-Bilanz stehen. Wo ihr das Spiel im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Zuletzt unterlag er 2017 im Wien-Achtelfinale mit 6:4,5:7,1:6, zwei Jahre davor in Basel mit 6:7,4:6. Meistert Thiem die erste Hürde, trifft er auf den chinesischen Wildcard-Spieler Zhang Zhizhen.

Dominic Thiem vs. Richard Gasquet im Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky hat die Übertragungsrechte an den China Open. Sky Sport 1 HD beginnt ab 04:00 früh am Morgen mit der Übertragung. Die Partie wird zudem auf dem Streamingdienst der ATP, TennisTV, im Livestream zu sehen sein. Im Free-TV wird das Match nicht gezeigt. Die Partie beginnt voraussichtlich um 08:20 Uhr am Dienstagmorgen.

Thiem gegen Gasquet: ATP Peking heute im Liveticker

Wer kein Abonnement bei Sky besitzt, kann das Match von Dominic Thiem gegen Daniil Medvedev im umfassenden LIVETICKER (hier entlang) von SPOX verfolgen.

Dominic Thiem hat in China etwas gutzumachen

Thiem ist zum dritten Mal nach 2015 und 2016 in Peking am Start und hat etwas gutzumachen. Bei beiden bisherigen Einsätzen hatte er sich gleich in Runde eins (gegen John Isner/USA und Alexander Zverev/GER) beugen müssen.

Thiem: "Laver Cup hat mir Push gegeben"

Für das Saisonfinish mit Peking, Shanghai, Wien, Paris-Bercy und voraussichtlich den ATP Finals in London fühlt sich Thiem "ready". Thiem schwärmte nochmals von der "sensationellen Woche" beim Laver Cup. "Die hat mir noch einmal einen richtigen Push gegeben." Zudem habe er auch gute Trainingseinheiten hinter sich und sich gute Voraussetzungen geschaffen. "Ich bin bereit für einen super Herbst. Das Einzige ist halt nur, dass alle Turniere, die ich ab jetzt spiele, unglaublich besetzt sind. Dass heißt, selbst wenn ich gut spiele, gibt es bei keinem Turnier Sieggarantie oder eine Garantie, dass ich weit komme."

Dominic Thiem und Richard Gasquet im Vergleich