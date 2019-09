Dominic Thiem bringt Österreich gegen Finnland in Führung - Sebastian Ofner verliert jedoch sein Match

in keinesfalls schon in Hochform befindlicher Dominic Thiem hat am Freitagabend in Espoo Österreichs Davis-Cup-Team erwartungsgemäß mit 1:0 in Führung gebracht. Der Weltranglisten-Fünfte besiegte den im Ranking nur auf Platz 551 liegenden Patrik Niklas-Salminen nach 1:36 Stunden mit 6:3,6:4.

Allerdings musste sich der Steirer Sebastian Ofner, der für den erkrankten Dennis Novak eingesprungen war, der finnischen Nummer eins, Emil Ruusuvuori, nach 85 Minuten mit 3:6,4:6 geschlagen geben. Der erst 20-jährige Ruusuvuori bot dabei eine starke Leistung.

Davis Cup, Finnland - Österreich: Matches mit Dominic Thiem & Co

Thiem eröffnete am Freitag in Espoo den Davis Cup gegen Finnland gegen die Nummer zwei der Gastgeber, Patrik Niklas-Salminen. Im Anschluss traf Sebastian Ofner, der den kränkelnden Dennis Novak ersetzte, auf Emil Ruusuvuori. Am Samstag folgt das Doppel sowie zwei weitere Einzel. Der Zwischenstand lautet 1:1.