Davis Cup: Marach/Melzer holen Doppel für Österreich

Oliver Marach und Jürgen Melzer haben am Samstagnachmittag für den zweiten Punkt für Österreichs Davis-Cup-Team gegen Finnland (alle Matches live auf DAZN) gesorgt. Das ÖTV-Duo setzte sich gegen Emil Ruusuvuori/Henri Kontinen aus Finnland in zwei Sätzen mit 7:6(5), 6:2 durch.

Damit ist Österreich im Ländervergleichskampf mit 2-1 in Führung. Dominic Thiem spielt im ersten Einzel am Samstag gegen Emil Ruusuvuori um den entscheidenden dritten Punkt.

Der Sieger des Länderkampfs spielt Anfang März 2020 in der Qualifikationsrunde und im Falle eines weiteren Erfolgs beim lukrativen Finalturnier in Madrid.

Davis Cup, Finnland - Österreich 1-2: Begegnungen

Nach dem 6:3,6:4-Auftaktsieg von Dominic Thiem über Patrik Niklas-Salminen musste sich am Freitag in Espoo der Steirer Sebastian Ofner der finnischen Nummer eins Ruusuvuori, mit 3:6,4:6 geschlagen geben. Ofner war anstelle des über Nacht an einer fiebrigen Erkältung erkrankten Dennis Novak im Einzel eingesprungen.

Am Samstag holten Marach/Melzer gegen Ruusuvuori/Kontinen den zweiten Punkt für den ÖTV.