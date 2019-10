Leichtathletik-WM: Verena Preiner schreibt österreichische Sportgeschichte und holt sich Bronze im Siebenkampf

Die 24-jährige Österreicherin Verena Preiner holt sich erst die vierte Medaille bei einer Leichtathletik-WM in der österreichischen Sportgeschichte. Die Siebenkämpferin darf über eine Bronze-Medaille jubeln.

Die 24-jährige Oberösterreicherin kam auf 6.560 Punkte und verpasste damit den österreichischen Rekord von 6.591 nur knapp.Die Goldmedaille ging mit der Jahresweltbestleistung von 6.981 an die Britin Katarina Johnson-Thompson, Silber mit 6.677 an die belgische Titelverteidigerin und Olympiasiegerin Nafissatou Thiam.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Nach Sigrid Kirchham 1993 in Stuttgart, Lukas Weißhaidinger 2019 in Doha (beide Bronze) und Steffi Graf 2001 in Edmonton, sie sich die Silbermedaille krallte, ist Verena Preiner erst die Vierte österreichische Sportlerin, die sich bei einer WM über eine Medaille freuen darf.

Österreich bei Leichtathletik-Weltmeisterschaften: Medaillen-Platzierungen

SILBER : 2001 Edmonton: Stephanie Graf (800 m)

: 2001 Edmonton: Stephanie Graf (800 m) BRONZE: 1993 Stuttgart: Sigrid Kirchmann (Hochsprung), 2019 Doha: Lukas Weißhaidinger (Diskuswurf), 2019 Doha: Verena Preiner (Siebenkampf)

ÖLV-Prämiensystem bei einer Weltmeisterschaft