PDC verlegt World Cup of Darts nach Graz/Premstätten

Die PDC (alle Turniere live auf DAZN) hat am Freitag ein Major-Turnier nach Österreich verlegt. Aufgrund der Verschiebungen wegen der Coronavirus-Pandemie verlegte der Weltverband den World Cup of Darts ins Grazer Umland, gespielt wird vom 6. bis 8. November 2020 in der Premstättner Halle beim Schwarzlsee.

Beim World Cup of Darts treten die Spieler der PDC jeweils in ihren Nationalteams an. Es ist das einzige Turnier im Profi-Zirkus, bei dem im Doppel-Modus gespielt wird. Für Österreich gilt Mensur Suljovic als gesetzt, sein Partner dürfte Rowby-John Rodriguez sein.

Eigentlich hätte der World Cup of Darts in Hamburg stattfinden sollen. Im Vorjahr setzten sich Peter Wright und Gary Anderson für Schottland gegen William O'Connor und Steve Lennon (Irland) im Finale durch und holten sich den Titel. England setzte sich in der Vergangenheit wie die Niederlande vier Mal die Krone auf.

Zudem wurde die Zahl der European-Tour-Turniere drastisch reduziert. Statt der ursprünglich noch geplanten zwölf Events - darunter auch ein Halt in Graz - können nur vier stattfinden: in Budapest (4. bis 6. September), in Jena (11. bis 13. September), in Gibraltar (25. bis 27. September) sowie in Prag (16. bis 18. Oktober). Die European Championship ist für den Zeitraum vom 29. Oktober bis 1. November in Dortmund angesetzt.

Der Spielbetrieb der zum Großteil in Großbritannien ausgetragenen Profitour ruht aufgrund der Pandemie bereits seit März. Das nächste geplante Major-Turnier ist das World Matchplay, das nach derzeitigem Stand vom 18. bis 26. Juli in Blackpool ausgetragen werden soll.

Darts-Team-WM: Alle Gewinner

Die Niederlande ist gemeinsam mit England Rekord-Weltmeister. Beide gewannen das Turnier viermal. Hier der Überblick über alle Gewinner seit 2010: