Darts: Weltverbandsboss Barry Hearn heizt Gerüchte um Phil-Taylor-Rückkehr an

Weltverbandsboss Barry Hearn hat Spekulationen über eine Profi-Rückkehr von Darts-Rekordchampion Phil Taylor angeheizt. Der 71-Jährige erzählte von einer Kontaktaufnahme von "The Power".

"Er rief mich an und fragte: 'Was denkst du darüber?'" Worauf Hearn nach eigener Aussage antwortete: "Sieh mal, du hast keinen Spielervertrag mehr. Du kannst tun, was du willst."

Taylor hat in seiner Laufbahn 16 WM-Titel gewonnen und trat im Jänner 2018 von der großen Bühne ab. Eine Rückkehr auf der Profi-Tour ist aber äußerst unwahrscheinlich.

Taylor betonte mehrfach sein Karriereende

Der 59-jährige Engländer hat mittlerweile mehrmals klargestellt, dass sein Karriereende definitiv sei, weil er sich den Reisestress und all die kleinen Qualifikationsturniere nicht mehr antun wolle.

Erst zu Weihnachten sagte er am Rande der WM in London in Sport1: "Es ist das Reisen, was ich nicht mag. Wenn du die ganze Zeit im Flugzeug, im Auto, im Zug sitzen musst - das hasse ich."

Um auf der Tour noch einmal durchzustarten, müsste Taylor bei null Pfund Preisgeld von ganz unten anfangen. Genau das hatte er mehrmals ausgeschlossen.