Mensur Suljovic bei World Series Finals gegen Michael van Gerwen im Halbfinale

Mensur Suljovic hat sich bei den World Series Finals 2019 bis ins Halbfinale gespielt. In der Heineken Music Hall in Amsterdam muss er am Sonntagabend gegen Lokalmatador Michael van Gerwen (ab 20.10 Uhr live auf DAZN) antreten. Hier bekommt Ihr alle Infos zum Spielplan und der TV-Übertragung & Livestreams.

Sichert Euch hier einen DAZN-Probemonat und erlebt das Finale der World Series of Darts vollkommen kostenlos.

PDC World Series of Darts: TV-Übertragung und Livestream

Das Finale der World Series of Darts wird live auf DAZN gezeigt. Der Streamingdienst zeigt sämtliche Runden des Wochenendes in voller Länge, so auch Mensur Suljovics Halbfinale gegen MvG.

Neben Darts hat DAZN noch zahlreiche weitere Sportarten im Programm. Egal, ob Ihr Fußball (Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A, La Liga, Ligue 1), US-Sport (NBA, NFL, MLB, NHL), Tennis (US Open, French Open, Australian Open), Boxen oder eine andere Sportart bevorzugt - bei DAZN kommt Ihr auf Eure Kosten.

Das Ganze bekommt Ihr schon ab 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro jährlich und kann hier kostenlos getestet werden.

Mensur Suljovic: Weg ins Halbfinale der World Series Finals

1. Runde : Mensur Suljovic - Kyle Anderson 6:1

: Mensur Suljovic - Kyle Anderson 6:1 Achtelfinale : Mensur Suljovic - Damon Heta 6:3

: Mensur Suljovic - Damon Heta 6:3 Viertelfinale: Mensur Suljovic - Krzystof Ratajski 10:9

© getty

Michael van Gerwen: Sein Weg ins PDC-Halbfinale

1. Runde : Freilos (Topgesetzter)

: Freilos (Topgesetzter) Achtelfinale : Michael van Gerwen - Gerwyn Price 6:5

: Michael van Gerwen - Gerwyn Price 6:5 Viertelfinale: Michael van Gerwen - Jonny Clayton 10:6

World Series of Darts Finals 2019: Preisgelder

Die Prämien wurden im Vergleich zum Vorjahr noch einmal erhöht, der Sieger bekommt ein Preisgeld von rund 81.000 Euro.