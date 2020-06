Sicheres Glücksspiel im World Wide Web – darauf müssen Sie bei Sportwetten und Co. achten!

Mehr als die Hälfte aller Sport-Fans haben sich laut einer repräsentativen Umfrage schon einmal an einer Sportwette versucht. Dabei ist vor allem das Angebot für Sportwetten und Online Glücksspiel derzeit so gefragt wie noch nie zuvor.

Das Zocken und Gambeln am Computer hat sich zu einer sehr beliebten Freizeitunterhaltung in Deutschland entwickelt.

Durch die Coronakrise und infolge der Sicherheitsmaßnahmen mussten Online Wettbüros große Umsatzausfälle hinnehmen, während es gleichzeitig immer mehr Sport-Fans in die Online Casinos verschlagen hat. Mit der Fortsetzung der Bundesligasaison Mitte Mai 2020 nehmen die Online Aktivitäten bei den Wettbüros im Internet wieder zu. Viele Erstkunden stellen ihr Glück mittlerweile gegen Echtgeld im Internet auf die Probe.

Doch möchten alle Spieler im Internet das Casino-Erlebnis auch unter seriösen Bedingungen genießen. Das große Angebot an Spielerlebnissen im Internet macht es dabei Neulingen schwer einen seriösen Anbieter zu finden. Denn der Trend zum Online Glücksspiel hat eine Menge neue Portale und Spielmöglichkeiten ins Leben gerufen, so dass Spielkunden die Qual der Wahl haben. Um eine geeignete und seriöse Spieleplattform im Internet zu finden, gilt es auf einige wichtige Faktoren zu achten. So haben wir Ihnen im Folgenden einen Ratgeber entworfen, der Sie über die wichtigsten Kennzeichen für einen sicheren Spielbetrieb im Internet aufklärt. Mit diesen Tipps und Tricks gelingt es mühelos den Trend der Online Glücksspielewelt unter seriösen Bedingungen zu erleben.

Auf die Einzahlungsmöglichkeiten achten

Sowohl in Online Wettbüros, als auch in Online Casino gibt es eine Vielzahl von Ein- und Auszahlungsmöglichkeiten. Die Transaktion der Ein- und Auszahlung gibt in den meisten Fällen einige sensible Daten von Kunden Preis. Ob bei einer Online Casino Lastschrift oder der Belastung der Kreditkarte - wenn vertrauliche Informationen in die Hände von Dritten gelangen, kann dies ein böses Nachspiel haben. So sollten sich Kunden im Online Glücksspielbereich der Casinowelten und Online Bookies über eine zertifizierte und verschlüsselte Webseitennutzung bei der Transaktion mit dem Bankkonto sicher sein. Um ganz sicher zu gehen, dass die persönlichen Daten nicht falsche Hände geraten, empfiehlt es sich einen Online Zahlungsdienst wie PayPal zu wählen. Hierbei werden keine sensiblen Daten an Betreiber von Online Sportwettbüros und Online Casinos weitergegeben, so dass Ein- und Auszahlungen ohne den Austausch von Bankdaten getätigt werden können.

Die Bundesliga lockt viele Neukunden in die Online Wettbüros

Die meisten Sport-Fans ziehen das Angebot für nationale Fußballliga vor, wenn es um Glücksspiel im Internet geht. Mit der Fortsetzung der Bundesligasaison während der Coronakrise können die nationalen Betreiber von Online Wettbüros wieder aufatmen. So sorgt die erneute Terminansetzung der verbleibenden Spiele im Deutschen Fußball für einen echten Sturmanlauf auf die heimischen Wettanbieter im Internet. Viele Online Bookies machen dabei besonders Neukunden die erste Wette durch verschiedene Bonusangebote besonders attraktiv.

Vorsichtig mit persönlichen Daten im Internet umgehen

Zunächst liegt es an den Spielkunden selbst für einen ausreichendes Maß an Sicherheit beim Zocken in einem Online Casino oder bei einem Online Sportwettenanbieter zu sorgen. Wer zu leichtfertig mit persönlichen Daten umgeht, läuft Gefahr Opfer eines Datendiebstahls zu werden. Um sich vorab über die Sicherheitsbedingungen auf einer Glücksspiel Plattform im Internet zu machen, sollte man sich deshalb die AGBs durchlesen und die Berichte anderer Spielkunden durchlesen. Nur so gelingt es sich einen objektiven Eindruck von der Sicherheit in einem Online Casino oder einem Online Wettbüro zu machen.