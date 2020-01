Handball-EM 2020 LIVE: Österreich (ÖHB-Team) - Tschechien im TV und Livestream

Endlich ist es soweit, das erste Spiel der österreichischen Nationalmannschaft bei der Handball-EM 2020 im eigenen Land steht auf dem Programm. SPOX verrät euch, wo die Auftaktpartie gegen Tschechien im TV, Livestream und Liveticker zu sehen ist.

Van der Bellen empfing ÖHB-Team vor Start der Handball-EM

Österreichs Handball-Team ist am Donnerstagvormittag, einen Tag vor der EM-Auftaktpartie gegen Tschechien in der Wiener Stadthalle, in der Hofburg von Bundespräsident Alexander van der Bellen empfangen worden. "Wir sind schon alle sehr gespannt", betonte das Staatsoberhaupt mit Blick auf die erstmals in drei Ländern - Österreich mit Wien und Graz, Norwegen und Schweden - auszutragende EURO 2020.

Der 75-Jährige wünschte dem ÖHB-Team nur das Beste für den angepeilten Einzug in die Hauptrunde der besten zwölf. Österreichs Topstar Nikola Bilyk überreichte Van der Bellen ein Nationalteam-Trikot mit der Nummer eins und allen Unterschriften der rot-weißen-roten EM-Spieler.

Österreich vs. Tschechien im TV und Livestream

Die Rechte zur Handball-EM 2020 besitzt der öffentlich-rechtliche Fernsehsender ORF. Auf ORF1 wird das Auftaktspiel der österreichischen Nationalmannschaft gegen Tschechien ab 18:00 Uhr übertragen. Der Anpfiff zur Partie erfolgt um 18:15 Uhr.

Alternativ bietet auch die ORF-TVthek österreichweit einen Live-Stream an und anschließend an das Spiel auch Video-on-Demand-Highlights.

Der ÖHB-Spielplan zur Handball-EM 2020

Für das ÖHB-Team startet die Handball-EM 2020 in der Gruppe B mit der Partie am 10. Jänner gegen Tschechien. Anschließend geht es gegen die Ukrainer, ehe am letzten Spieltag der Gruppenfavorit Nordmazedonien wartet.

Datum und Uhrzeit Team 1 Team 2 Ergebnis 10. Jänner, 18.15 Uhr Österreich Tschechien 10. Jänner, 20.30 Uhr Nordmazedonien Ukraine 12. Jänner, 16 Uhr Österreich Ukraine 12. Jänner, 18.15 Uhr Tschechien Nordmazedonien 14. Jänner, 18.15 Uhr Ukraine Tschechien 14. Jänner, 20.30 Uhr Österreich Nordmazedonien

Handball-Europameister im Überblick

1994 fand erstmals eine Europameisterschaft im Handball statt. Schweden sicherte sich damals die Krone. Den letzten Titel im Jahr 2018 holten sich die Spanier.