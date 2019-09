Handball: ÖHB-Männer mit finalem EM-Testkracher gegen Deutschland

Drei Tage vor Beginn der Heim-EM 2020 holen sich Österreichs Handball-Männer den letzten Schliff gegen Deutschland.

Wie der heimische Verband (ÖHB) am Montag bekanntgab, kommt es am 6. Jänner (14.30 Uhr/live ORF Sport +) in der Wiener Stadthalle zum Testkracher gegen den mehrfachen Welt- und Europameister.

Die Stadthalle ist bei der gemeinsam mit Schweden und Norwegen veranstalteten Endrunde Austragungsort für die Vor- und Hauptrunde der Österreich-Gruppe.

Dort bekommen es Nikola Bilyk und Co. mit Tschechien, Nordmazedonien und der Ukraine zu tun. Schaffen sowohl Österreich als auch Deutschland den Einzug in die Hauptrunde, gibt es dort ein Wiedersehen der beiden Teams.