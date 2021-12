Philipp Hosiner darf Dynamo Dresden im Winter verlassen

ÖFB-Legionär Philipp Hosiner darf Dynamo Dresden ein halbes Jahr vor Vertragsende verlassen. Das berichten deutsche Medien.

Im Sommer 2020 wechselte Philipp Hosiner begleitet von großen Hoffnungen vom Chemnitzer FC zu Dynamo Dresden. In Chemnitz erzielte der Österreicher starke 20 Tore in 29 Partien. Eine Quote, die Hosiner in Dresden nicht reproduzieren konnte.

In der laufenden Saison absolvierte der 32-Jährige in der 2. Bundesliga gar nur 256 Minuten und traf dabei nicht. Laut Bild spielt der ehemalige Austria-Wien-Goalgetter in Dresden auch keine Rolle mehr und darf im Winter gehen - sein Vertrag läuft ursprünglich noch bis Sommer.

Mehrere Drittligisten aus Deutschland sollen an Hosiner dran sein, darunter 1860 München, wo Hosiner bereits im Nachwuchs kickte.