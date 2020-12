Nach Vertragsauflösung: Martin Fraisl offenbar in Verhandlungen mit FC St. Pauli

Martin Fraisl könnte nach der Vertragsauflösung beim SV Sandhausen weiterhin in der 2. Bundesliga in Deutschland auflaufen. Wie Sky Sport Austria berichtet soll sich der Keeper in Gesprächen mit dem FC St. Pauli befinden.

Erst vor wenigen Stunden wurde Fraisls Arbeitspapier bei Sandhausen aufgelöst, nun soll Wiener bereits auf der Liste bei Hamburger Kultklub stehen. Zudem wurde angeblich auch schon über einen Vertrag verhandelt.

Beim aktuellen Tabellensiebzehnten sucht man nach einer stabilen Nummer eins nachdem Stammtorwart Robin Himmelmann sowie Ersatz Svend Brodersen nicht überzeugen konnten. Bei St. Pauli würde Fraisl mit Burgstaller zudem auf einen weiteren Österreicher treffen.

Vor dem Spiel gegen Holstein Kiel kam es in der Kabine zum Eklat, wobei es laut Medienberichten beinahe zur Tätlichkeit kam. Sandhausen suspendierte den 27-Jährigen als "disziplinarische Maßnahme" daraufhin und kündigte wenige Tage später den Vertrag.