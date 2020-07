Michael Esser kehrt zu Hannover 96 zurück

Wie der Verein offiziell bekannt gab, hat Hannover 96 Keeper Michael Esser verpflichtet. Der 32-Jährige soll den Vorzug über Ex-Nationalkeeper Ron-Robert Zieler bekommen.

Nach einem kurzen Intermezzo bei TSG Hoffenheim kehrt Esser ablösefrei zu alter Wirkungsstätte zurück und unterschreibt bei Hannover 96 einen Vertrag bis 2023. Bei den "Rothemden" soll Esser zudem der neue Stammkeeper werden, während Ex-Nationalkeeper Ron-Robert Zieler wohl weichen muss.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Highlights der 2. Liga auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Trainer Kenan Kocak über den Transfer: "Wir haben uns dazu entschieden, Michael Esser als unsere neue Nummer eins zu verpflichten. Ich war schon im Winter über seinen Wechsel nicht glücklich, es war auch nicht meine Entscheidung, auch wenn dieser Schritt nach dem für ihn schwierigen halben Jahr verständlich ist", so der Coach auf der Vereins-Website.

"Ich freue mich, wieder hier zu sein. Es fühlt sich ein bisschen an, als wäre ich nicht weg gewesen", so Esser, "mit Gerry Zuber (Sportdirektor, Anm.) und Kenan Kocak habe ich den Kontakt gehalten. Sie haben einen Plan, den sie mit Nachdruck verfolgen. Es gab im Sommer Kontakt zu anderen Klubs, ich habe für mich aber die Entscheidung getroffen, die Aufgabe hier bei 96 unbedingt annehmen zu wollen."

Der ehemalige Goalie von Sturm Graz soll laut Sportdirektor Gerhard Zuber zur tragenden Stütze im Kader werden: "Der Torhüter hat eine Schlüsselrolle im Team. Deswegen muss man sich als Klub immer die Frage stellen: Ist die Position so besetzt, wie es in der aktuellen Situation notwendig ist? Wenn man nach einer sachlichen Analyse zu der Entscheidung gelangt, dass dem nicht so ist, muss man handeln. Ron-Robert Zieler haben wir über unsere Entscheidung vorab informiert", erläutert der Kärntner seinen Entschluss.

Auch auf der Einkaufsliste der "96er" soll Ex-Rapidler Louis Schaub stehen, dessen Rolle beim 1. FC Köln noch ungewiss ist.