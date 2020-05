Dynamo Dresden - ÖFB-Legionär Sascha Horvath über Quarantäne: "Konnte es einfach nicht glauben"

Für Sascha Horvath hat wie bei allen seiner Teamkollegen von Dynamo Dresden die Heim-Quarantäne begonnen. Der ÖFB-Legionär schilderte nun die Umstände im Verein und zeigte sich wenig überrascht über die positiven Corona-Fälle in seinem Team.

"Dieses Szenario war für mich nur eine Frage der Zeit. Weil die Ansteckungsgefahr viel zu hoch ist. Du kannst dir das Virus schon ohne Probleme beim Einkaufen einfangen und hast dann im Mannschaftstraining den ständigen Körperkontakt", sagte Horvath gegenüber der Krone. Der 23-Jährige wurde bereits mehrmals getestet, bei ihm selbst fielen sie aber allesamt negativ aus.

Dynamo musste seinen gesamten Kader sowie Trainer- und Betreuerstab nach zwei weiteren positiven Coronafällen in eine zweiwöchige Quarantäne schicken. Damit kann der Klub in den kommenden 14 Tagen nicht am Spielbetrieb in der 2. Liga teilnehmen, die am kommenden Wochenende wieder beginnen soll.

"Wir kamen alle noch normal zum Team-Training. Plötzlich wurde jeder Spieler nach der Besprechung heimgeschickt. Ich konnte es einfach nicht glauben", sagte Horvath. Die ersten beiden Liga-Partien wurden bereits verschoben.

Die DFL zeigte sich von den Vorfällen unbeeindruckt und hält an ihrem Plan fest, den Liga-Betrieb in den beiden höchsten Spielklassen am 16. Mai aufzunehmen.

© imago images

2. Bundesliga: Tabelle vor dem Re-Start

Dynamo Dresden liegt aktuell mit 24 Punkten auf dem letzten Platz in der Tabelle der 2. Bundesliga. Vier Zähler fehlen auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz.