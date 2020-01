Offiziell! Louis Schaub wechselt zum HSV

Es ist offiziell! Louis Schaub wechselt leihweise vom 1. FC Köln zum HSV in die 2. Bundesliga.

Louis Schaub wird der dritte Österreicher beim HSV. Der Flügelspieler komplettiert das Trio um Martin Harnik und Lukas Hinterseer, die er bereits vom Nationalteam kennt.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Highlights der 2. Liga auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Der 25-Jährige wechselt bis zum Saisonende in die 2. Bundesliga, um dem HSV im Aufstiegsrennen zu helfen.

Schaub zeigt sich sichtlich zufrieden mit dem Transfer: "Ich freue mich sehr, dass der Wechsel funktioniert hat. Als das Angebot vom HSV kam, musste ich nicht lange überlegen. Der HSV ist ein großer Klub in Deutschland und ich bin davon überzeugt, dass wir in der Rest-Rückrunde erfolgreich sein können. Ich möchte mich schnell integrieren und dabei helfen, das große Ziel zu erreichen."

Sportdirektor Jonas Boldt ist ebenfalls froh, einen Mann von Schaubs Qualität an Land gezogen zu haben: "Louis Schaub ist ein Spieler mit sehr viel Offensivqualität. Wir konnten zunächst gar nicht glauben, dass so ein Akteur auf den Markt gekommen ist. Er hat trotz seines jungen Alters bereits reichlich Erfahrungen gesammelt und den 1. FC Köln in der vergangenen Zweitliga-Saison mit in die Bundesliga geschossen. Er ist sehr vielseitig im Offensivbereich und gibt uns damit eine weitere, qualitativ hochwertige Option."