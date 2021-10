Die österreichische Nationalmannschaft trifft im Rahmen des 7. WM-Qualifikationsspieltags auf die Färöer Inseln. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Langsam wird es eng für die Österreicher. Um den Anschluss nicht zu verlieren, muss heute gegen die Färöer Inseln ein Sieg her. Das Duell tickern wir für Euch hier live und ausführlich mit.

Färöer vs. Österreich: WM-Qualifikation heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Bei den Färöer gibt es im Vergleich zum 2:1-Heimsieg gegen Moldawien einige Veränderungen in der Startelf. Nattestad, Davidsen, Joensen, Jönsson und Edmundsson rücken heute neu ins Team.

Bei Österreich gab es aufgrund von Verletzung zahlreiche Absagen für Teamchef Foda, entsprechend muss er seine Startelf heute im Vergleich zur 0:1-Niederlage gegen Schottland etwas anpassen. Onisiwo, Sabitzer, Kainz und Kara rücken für Dragovic, Baumgartner, Schaub und Arnautovic ins Team.

Vor Beginn: Das ÖFB-Team darf sich keine Fehltritte mehr erlauben, will es weiterhin Chancen auf eine Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2022 in Katar haben. Vier Spiele vor Schluss sind die Österreicher nur auf Platz vier. Der Rückstand zum Tabellenzweiten Schottland beträgt vier Punkte. Heute muss gegen den klaren Underdog deshalb ein Sieg her.

Vor Beginn: Der Anstoß im Nationalstadion Tórsvøllur in Färöers Hauptstadt Tórshavn erfolgt um 20.45 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum WM-Qualifikationsspiel zwischen Färöer und Österreich.

Färöer vs. Österreich: WM-Qualifikation - Offizielle Aufstellungen

Färöer: Gestsson - Sörensen, Faerö, Nattestad, Davidsen - Joensen, Hansson, Vatnhamar, Olsen, Jonsson - Edmundsson

Gestsson - Sörensen, Faerö, Nattestad, Davidsen - Joensen, Hansson, Vatnhamar, Olsen, Jonsson - Edmundsson Österreich: Bachmann - Trimmel, Ilsanker, Hinteregger, Alaba - Laimer, Grillitsch - Onisiwo, Sabitzer, Kainz - Kara.

Färöer vs. Österreich: WM-Qualifikation heute im TV und Livestream

Der ORF überträgt das Länderspiel live und in voller Länge. Die Übertragung auf dem Sender ORF1 beginnt um 20.15 Uhr. Folgendes Team schickt der öffentlich-rechtliche Sender für Euch auf die Färöer Inseln:

Kommentar: Boris Kastner-Jirka

Moderation: Rainer Pariasek

Zudem zeigt der ORF die Begegnung auch im Livestream. Dieser ist in der ORF-TVthek kostenlos abrufbar.

WM-Qualifikation: Österreichs Gruppe F im Überblick