Die österreichische Nationalmannschaft steht nach dem 2:5-Debakel gegen Israel unter Zugzwang, will sie noch die Qualifikation für die WM in Katar 2022 meistern. Am 6. Spieltag geht es für die Rot-Weiß-Roten gegen Schottland. Hier erfahrt Ihr, wer das WM-Qualifikationsspiel der Gruppe F heute live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Nach der erfolgreichen Europameisterschaft 2021, als Österreich im Achtelfinale gegen den späteren Europameister Italien erst nach Verlängerung mit 1:2 ausschied, hätte wohl keiner gedacht, dass die Qualifikation für die WM 2022 in Katar für die Österreicher so schwach verlaufen wird.

Lediglich sieben Punkte stehen auf dem Konto von David Alaba und Co. Der Abstand zu Tabellenführer Dänemark beträgt acht Punkte. Am vergangenen Spieltag gab es gegen Israel eine 2:5-Klatsche, gegen Dänemark selbst verlor man 0:4. Von nun an sind keine Fehltritte mehr erlaubt.

Wer zeigt / überträgt Österreich vs. Schottland in der WM-Qualifikation heute live im TV und Livestream?

Am heutigen Dienstag (7. September) heißt der Gegner der österreichischen Nationalmannschaft Schottland. Um 20.45 Uhr ertönt im Wiener Ernst-Happel-Stadion der Anpfiff. Die Partie am 6. Spieltag wird vom bulgarischen Unparteiischen Georgi Kabakov geleitet.

Am 1. Spieltag trafen die Österreicher und die Schotten bereits aufeinander. Damals trennten sich die beiden Mannschaften mit einem 2:2-Unentschieden.

© imago images Gegen Israel verlor das ÖFB-Team überraschend mit 2:5.

Wer zeigt / überträgt Österreich vs. Schottland in der WM-Qualifikation heute live im Free-TV?

Das WM-Qualifikationsspiel zwischen Österreich und Schottland könnt Ihr im Free-TV im ORF verfolgen. Der Sender ORF1 zeigt die Partie live und in voller Länge. Eine halbe Stunde vor Spielbeginn startet beim öffentlich-rechtlichen Sender die Vorberichterstattung, dafür ist in der österreichischen Hauptstadt folgendes Personal im Einsatz:

Kommentar: Oliver Polzer

Co-Kommentar: Roman Mählich

Moderation: Rainer Pariasek

Analyse: Herbert Prohaska und Helge Payer

Wer zeigt / überträgt Österreich vs. Schottland in der WM-Qualifikation heute live im Livestream?

Zudem könnt Ihr das WM-Quali-Spiel auch im Livestream in der ORF-TVthek live verfolgen. Dieser ist kostenlos und ohne Registrierung abrufbar.

In Deutschland hat DAZN die Begegnung im Angebot. Das "Netflix des Sports" überträgt nämlich alle WM-Qualifikationsspiele - außer die des DFB-Teams. Max Gross wird die Begegnung kommentieren.

Zusätzlich zu Länderspielen bietet DAZN auch Vereinsfußball auf höchstem Niveau an. So können DAZN-Kunden etwa auch die Serie A, Ligue 1, Bundesliga, Primera Division und fast die gesamte Champions League verfolgen. Aber auch Streams zu Sportarten wie unter anderem Tennis, Handball, Darts, US-Sport (NBA, NHL, MLB, NFL) sind beim Streamingdienst vorfindbar.

Dafür wird ein Abonnement, welches im Monat 14,99 Euro und im Jahr 149,99 Euro kostet, benötigt. Der von DAZN angebotene kostenlose Probemonat ist nur noch bis zum 1. Oktober gültig.

Wer zeigt / überträgt Österreich vs. Schottland in der WM-Qualifikation heute live im Liveticker?

Eine weitere Möglichkeit, Österreich gegen Schottland live mitverfolgen zu können, bietet SPOX mit seinem Liveticker an. Damit behaltet Ihr alle relevanten Spielaktionen ständig im Blick.

Den Link zum Liveticker findet Ihr hier.

Wer zeigt / überträgt Österreich vs. Schottland in der WM-Qualifikation heute live im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Wettbewerb: WM-Qualifikation

Datum: 7. September 2021

Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Ernst-Happel-Stadion (Wien)

Ernst-Happel-Stadion (Wien) Übertragung: ORF1

Livestream: ORF-TVthek

Livestream (DE): DAZN

WM-Qualifikation: Die aktuelle Tabelle der Gruppe F