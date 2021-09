Österreich vs. Schottland: WM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Gruppe F kämpfen am 6. Spieltag Österreich und Schottland um wichtige Punkte in der WM-Qualifikation. Wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, zeigt Euch SPOX mit diesem Artikel.

Für die Österreicher wird es langsam eng in der Gruppe F. Der EM-Achtelfinalist steht nach fünf absolvierten Partien nur auf Rang vier in der Tabelle. Lediglich die Färöer Inseln und die Republik Moldau sind hinter dem ÖFB-Team platziert.

Nach der 0:4-Pleite gegen Tabellenführer Dänemark am 3. Spieltag folgte am vergangenen 5. Spieltag die nächste hohe Niederlage: Das Duell gegen Israel verlor man mit 2:5.

Österreich vs. Schottland, WM-Qualifikation: Uhrzeit, Spielstätte, Ort Schiedsrichter

Nun kommt es am heutigen Dienstag, den 7. September, zum zweiten Aufeinandertreffen zwischen Österreich und Schottland. Nachdem das Hinspiel (2:2) in Schottland stattfand, geht die zweite Begegnung am 6. Spieltag in Wien über die Bühne. Das Ernst-Happel-Stadion dient dabei als Spielstätte, der Anpfiff erfolgt um 20.45 Uhr. Als Schiedsrichter für die Partie eingesetzt wird der Bulgare Georgi Kabakov.

Österreich vs. Schottland: WM-Qualifikation heute live im TV und Livestream

Da es sich bei Österreich gegen Schottland um ein WM-Qualifikationsspiel handelt, wird die Partie im österreichischen Free-TV übertragen. Der ORF kümmert sich darum. Fußballfans können bereits ab 20.15 Uhr ORF1 einschalten und bei den Vorberichten zum WM-Qualifikationsspiel zuhören.

Kommentator Oliver Polzer und Co-Kommentator Roman Mählich begleiten Euch mit ihren Stimmen durchs Spiel. Rainer Pariasek ist für die Moderation zuständig. Im Studio analysieren außerdem die ehemaligen österreichischen Nationalspieler Herbert Prohaska und Helge Payer das Spielgeschehen.

Wer Österreich gegen Schottland im Livestream sehen möchte, kann dies ebenfalls mit dem ORF tun. In der ORF-TVthek wird das Spiel nämlich ebenfalls gezeigt. Den Livestream könnt Ihr völlig gratis abrufen.

Deutsche Fans können die Partie bei DAZN im Livestream schauen. Der Streamingdienst zeigt nämlich alle Quali-Spiele für die WM 2022, außer die der deutschen Nationalmannschaft.

Das DAZN-Abo kostet im Monat 14,99 Euro und pro Jahr 149,99 Euro. Bis Ende September besteht noch die Möglichkeit, einen kostenlosen Probemonat zu nutzen.

Österreich vs. Schottland: WM-Qualifikation heute im Liveticker

Auch SPOX ist - wie bei allen anderen WM-Qualifikationsspielen - mit einem ausführlichen Liveticker zur Stelle. Ihr verpasst garantiert kein Tor oder andere spielrelevante Aktionen.

Den Link zum Liveticker findet Ihr hier.

WM-Qualifikation: Die aktuelle Tabelle der Gruppe F